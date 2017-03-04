Binali Yıldırım: Abidik gubidik işler oluyor

Başbakan Yıldırım, 'evet' propagandası için gittiği Sinop’ta ilginç bir açıklamada bulundu. Yıldırım, "Abidik gubidik bir takım işler oluyor. Bir bakıyorsunuz hiç aklımıza gelmeyen biri başbakan olmuş" dedi.

Başbakan ve AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım, referandum çalışmaları için gittiği Sinop'ta ilginç bir açıklamada bulundu.

Başkanlık sistemini anlatan Yıldırım, "Bunlar bu arada HDP ile çok sıkı fıkılar ya, eş başkanlığa kafayı takmışlar. Bunlardan memlekete hayır gelmez! Seçimde mevcut sisteme göre siz hükümeti seçemiyorsunuz, sadece Meclis'i seçiyorsunuz. Kim bakan olacak kim başbakan olacak buna karar veremiyoruz. Sonra orada abidik gubidik birtakım işler oluyor. Bir bakıyorsunuz hiç aklımıza gelmeyen biri Başbakan olmuş" ifadelerini kullandı.