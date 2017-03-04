Bugünkü YENİÇAĞ »

Binali Yıldırım: Abidik gubidik işler oluyor

»
Binali Yıldırım: Abidik gubidik işler oluyor
Başbakan Yıldırım, 'evet' propagandası için gittiği Sinop’ta ilginç bir açıklamada bulundu. Yıldırım, "Abidik gubidik bir takım işler oluyor. Bir bakıyorsunuz hiç aklımıza gelmeyen biri başbakan olmuş" dedi.

Başbakan ve AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım, referandum çalışmaları için gittiği Sinop'ta ilginç bir açıklamada bulundu.

Başkanlık sistemini anlatan Yıldırım, "Bunlar bu arada HDP ile çok sıkı fıkılar ya, eş başkanlığa kafayı takmışlar. Bunlardan memlekete hayır gelmez! Seçimde mevcut sisteme göre siz hükümeti seçemiyorsunuz, sadece Meclis'i seçiyorsunuz. Kim bakan olacak kim başbakan olacak buna karar veremiyoruz. Sonra orada abidik gubidik birtakım işler oluyor. Bir bakıyorsunuz hiç aklımıza gelmeyen biri Başbakan olmuş" ifadelerini kullandı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Milli Görüş'ü, cami kürsüsünden 'hain' ilan ettiMilli Görüş'ü, cami kürsüsünden 'hain' ilan ettiABD'li generalden küstah sözlerABD'li generalden küstah sözlerYılmaz: Feriştahınız gelse korkmuyoruz!Yılmaz: Feriştahınız gelse korkmuyoruz!Binali Yıldırım: Abidik gubidik işler oluyorBinali Yıldırım: Abidik gubidik işler oluyorKılıçdaroğlu: KutuplaştırmayacağızKılıçdaroğlu: KutuplaştırmayacağızBozdağ: Konuşturulmamam Alman Anayasası'na uygun mu?Bozdağ: Konuşturulmamam Alman Anayasası'na uygun mu?Erdoğan'dan Deniz Yücel açıklamasıErdoğan'dan Deniz Yücel açıklamasıAlparslan Türkeş hangi sistemi istiyordu?Alparslan Türkeş hangi sistemi istiyordu?AKP'li kadından Yalçın Akdoğan'a şok tepki!AKP'li kadından Yalçın Akdoğan'a şok tepki!Rıza Müftüoğlu kitabını imzalayacakRıza Müftüoğlu kitabını imzalayacak
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti