Binali Yıldırım boş meydana konuştu

Referandum çalışmaları kapsamında Iğdır'da miting düzenleyen Başbakan Yıldırım, boş meydana konuştu. Yıldırım, 'hayır' diyen Ülkücüleri de FETÖ'cülerle bir tuttu.

Başbakan Binali Yıldırım, Iğdır'da vatandaşlara hitap etti. Miting meydanında geniş boşluklar göze çarparken, Yıldırım'ın referandum süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'Hayır' diyen Ülkücüleri FETÖ'cülerle bir tutan Yıldırım, "FETÖ'nün oyuncağı olmuş bazı siyasi hizipler, milliyetçi kardeşlerimizin asla temsilcisi değildir. Ülkücü kardeşlerimiz için vatanın birliği, beraberliği her türlü mücadeleyi verir" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'YA 'DEMOKRASİ' TEPKİSİ

Türkiye'de 'hayır' diyen siyasilere yapılan baskı ve engellemeleri unutan Başbakan Yıldırım, Avrupa ülkelerine 'demokrasi' göndermesinde bulunarak "Teröristlere kapılarını sonuna kadar açan ama bakanlarımıza, milletvekillerimize, 'Evet' diyecek vatandaşlarımıza her türlü kısıtlamayı getiren Avrupa'nın gerçek yüzünü gör Ey Iğdırlı" şeklinde konuştu.