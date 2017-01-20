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Binali Yıldırım: Devlet Bey'i tanıyamamışlar

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Binali Yıldırım: Devlet Bey'i tanıyamamışlar
Başbakan Yıldırım, "MHP'li vekiller bakan olabilir" açıklamasının ardından çıkan 'siyasi rüşvet' iddialarına tepki gösterdi. Yıldırım, "Siasi etik, siyasi rüşvet gibi kavramları kullananlar öyle zannediyorum ki Sayın Bahçeli'yi tanıyamamış" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Yıldırım, Meclisteki anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri hakkında, "Bugün tamamlamayı ümit ediyoruz, her şey yolunda giderse. Ancak zaman zaman tabii ki engellemeye yönelik faaliyetlere şahit oluyoruz. Demokratik sınırlar içerisinde yapılabilecek her türlü karşı duruş kabul edilebilir ancak milletin egemenliğinin kayıtsız şartsız olduğu gazi Meclise yakışmayan davranışlar doğrusu hem milletvekillerine haksızlık hem milletimize haksızlıktır" dedi.

Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Siyasi etik, siyasi rüşvet gibi kavramları kullananlar öyle zannediyorum ki Sayın Bahçeli'yi, Sayın Devlet Bey'i tanıyamamışlardır. Devlet Bey, ilkeleri olan, memleketin menfaati konu olduğunda hiçbir siyasi saikle hareket etmeyen bir zattır. Kendisini bu şekilde tanıdım ve geçmiş yakın siyasi tarihimizde de önemli kriz anlarındaki duruşu bunun en güzel ispatıdır. Bunun dışında söylenen sözler, bu teklifin geçmemesi yönündeki anlamsız kampanyanın birer parçasıdır."

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