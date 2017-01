Binali Yıldırım: İki kaptan gemiyi batırır, tek kaptan lazım!

Başbakan Yıldırım, TBMM'de yeni Anayasa teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "İki kaptan gemiyi batırır. İcraatta tek kaptan olması lazım" dedi.

Başbakan Yıldırım’ın açıklamaları şu şekilde:

Sayın İsmail Kahraman Bey’e Allah’tan şifa diliyorum. Bugün ülkemizin geleceği için çok ama çok önemli bir konu için bir aradayız. Anayasa değişikliğini görüyoruz. Türkiye’nin geleceğini konuşacağız. Bugünden itibaren Anayasa değişikliğini bütün yönleriyle ele alacağız. Meclisimiz bu değişikliği en iyi şekilde müzakere edecek, vatandaşlarımız bu görüşmelerde yapılan bu değişikliğin ne anlama geldiğini daha iyi anlayacak. hayatlarında neyi değiştireceğine kanaat getirecek.

Asıl işin sahibi, onay verecek makam millettir. Bu millet bu değişikliğe olur verecek. Siyasetin tek bir amacı var, o da millete hizmettir. Gerisinde millete hizmet olmayan siyaset benim için hiçtir, hiçbir anlamı yoktur. Yaptığımız yollar, tüneller köprüler okullar hastaneler her şey insanımız hayatını kolaylaştırmak içindir. Taş üstüne taş koyan tüm geçmiş siyasetçilere bu vesileyle teşekkür ediyoruz.

Anayasa değişikliğiyle ilgili ciddi anlamda konuşmalar yapıldı. Konuşmaların hepsini de can kulağıyla dinledim. Getirilen değişiklikler, ülkemizin içinde bulunduğu şartları ve gelecekte karşılaşacağı muhtemelen sorunları çözülmesi için yapılıyor.

Bütün siyasi partiler seçim kampanyalarında, biz AK Parti olarak bu konuyu vaatlerimiz en başında yazdık. Yazmakla kalmadık, gerçekleştirilmesi için de gerekli adımları attık. AK Parti 2002’de göreve geldiğinde parlamentoda 2 parti vardı. Birisi Ak parti, ikincisi Cumhuriyet Halk Partisiydi. Bu iki parti, Türkiye’yi düzlüğe çıkarmak, sorunlarını ortadan kaldırmak için bu yüce parlamentoda birçok kanunu çıkardı. Günler geçti, sıra Cumhurbaşkanının seçimine geldi. Cumhurbaşkanı nasıl seçiliyor? 1961 Anayasa’sından beri seçiliyor ama kör topal seçiliyor.

70’li yılların sonunda Fahri Korutürk 119 tur boyunca seçilemedi. Ülke 5 ay Cumhurbaşkansız kaldı. Bu da 1980 darbesine zemin hazırladı. Milletin iradesinden başka irade yok diyoruz. Peki çözüm nerede? Parlamento çözüm üretemedi.

2007 seçimlerinde MHP de Meclis’e girdi. MHP Genel Başkanı, kendinden beklenen devletin menfaatlerien yönelik tarihi kararını aldı. Seçim öncesinde de söylemişti. Cumhurbaşkanı krizi için gerekeni yapacağız demişti. O gün Meclis’e girerek, cumhurbaşkanı seçimindeki krizin aşılmasına yardımcı oldu.

Parlamenter sistemde Meclis’in seçildiği cumhurbaşkanı öngörülür. Darbeciler böyle uygun görür.

Başbakan var cumhurbaşkanı var. Yürütmede iki tane irade var. Bu iki irade her zaman uyumlu olmayabilir. Rahmetli Özal ile Rahmetli Demirel’in o günkü çatışmasını aklınızdan geçirin ve yönetimde iradenin tek olması lazım. İrade olmayan yerde idare olmaz. Çatal kazık toprağa girmez. Bizim güzel tabirimiz var: İki kaptan gemiyi batırır. İcraatta tek kaptan olması lazım. Vesayet odakları cesaret kazanıyor, sistem bir yerde gelip tıkanıyor. Parlamento millet iradesiyle seçilmiş, Cumhurbaşkanı yine millet iradesiyle seçilmiş. Bu ikili yapı sürdürülebilir değil.

CHP ile başından beri anlaşamadığımız bir konu var. CHP parlamenter sistemi, biz başkanlık sistemini savunuyoruz. Saygı duyuyorum. Kararı verecek olan milletimizdir.

Seçen aynı zamanda seçilecek ehliyete de sahiptir, gençlerimizden korkmayalım. Gençlerimiz geleceğimizdir.

Biz seçime gittiğimiz her seferinde mecburiyetten gittik. Ne zaman sıkıştırdılar o zaman seçime gittik. 6 ay önce 6 ay sonra kafadan 1 yıl gidiyor. Kalıyor 3 yıl. 3 yılda büyük bir projeyi bitiremezsiniz. Yani, seçimlerin 5 yılda bir yapılması icraatların yapılması açısından imkan sağlayacaktır. İki seçim aynı anda yapılıyor. Vatandaş gelecek 5 yılı nasıl planlayacağına karar veriyor. Vatandaş siyasette hiç hata yapmadı. Vatandaşa güvenelim, vatandaşın kararına başımız gözümüz üstüne itaat edelim. Vatandaşa itaat et rahat et.