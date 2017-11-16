Binali Yıldırım iki milletvekiline dava açtı

Binali Yıldırım, Cumhuriyet gazetesinde verdikleri röportajlarda kişilik haklarına saldırıda bulundukları gerekçesiyle CHP milletvekilleri Selin Sayek Böke ve Barış Yarkadaş hakkında manevi tazminat davası açtı.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyet gazetesinde verdikleri röportajlardaki beyanlarında kişilik haklarına saldırıda bulundukları gerekçesiyle CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ile İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş hakkında, yirmişer bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Başbakan Yıldırım'ın avukatı tarafından Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, CHP İzmir Milletvekili Böke'nin 12 Kasım'da Cumhuriyet gazetesine bir röportaj verdiği anlatıldı.

Böke'nin, gazeteye verdiği röportajı ve buradaki ifadelerini şahsi Twitter hesabı üzerinden tekrar ettiği vurgulanan dilekçede, ayrıca Cumhuriyet gazetesinin ilgili röportajını da paylaştığı aktarıldı.

Dilekçede, Böke'nin tüm beyanlarının Sözcü gazetesi, Birgün gazetesi, haberdar.com isimli haber sitelerinde yer aldığı belirtilerek, bunların karalama kampanyasının bir tezahürü olduğuna işaret edildi. "Kara para aklama, vergi kaçırma, meşru davranmama, hukuk ve ahlak dışı işlemler yapma" gibi iddialarla Yıldırım'a hakaret ve iftira edildiği belirtilen dilekçede, Yıldırım'ın kişilik haklarının da ihlal edildiğine vurgu yapıldı.

Binali Yıldırım'ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı olduğu ve aleyhinde muhalefet cephesinin yoğun şekilde asılsız isnat ve ithamlar ile karalama kampanyası yürüttüğü ifade edilen dilekçede, Böke'nin röportajının öncesinde "Yıldırım'ın Malta Ticaret Siciline kayıtlı off-shore şirketlerinin bulunduğu" yönünde Cumhuriyet gazetesince asılsız haber yapıldığı bildirildi.

Dilekçede, gazeteye ve muhabirine karşı asılsız haberlerinden dolayı tazminat davası da açıldığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Yine bu tür haberleri muhalefet cephesi kamuoyunda bir sansasyon yaratmak amacı ile sıklıkla yapmaktadır. Müvekkilimiz siyasete atılmadan evvel ticaret ile uğraşmıştır. Siyasete atılmasından sonra ise artık ticari işlerini çocuklarına devretmiş ve bu aşamadan sonra ticaret ile bir ilgisi kalmamıştır. Hatta siyasetten önce ticaret ile uğraştığı dönemlerde dahi Malta'da kayıtlı ne off-shore ne de başka nevide bir şirketi bulunmamıştır. Cumhuriyet gazetesinde yapılan haberde dahi müvekkilin değil çocuklarının şirketi bulunduğu iddia edilmesine rağmen, davalı sanki müvekkilimiz ticaret ile uğraşıyor, vergi kaçırıyor, kara para aklıyor, usulsüz işlemler yapıyor gibi itham, isnatlarda, hakaret ve iftiralarda bulunmuştur. Davalı bu eylemlerine yine sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar ile de devam etmiştir. Sosyal medya üzerinden yapılan beyanlarında da açıkça müvekkilimizi vergi kaçakçılığı ile suçlamıştır."

Dava dilekçesinde, 20 bin lira manevi tazminat talep edildi.

BARIŞ YARKADAŞ'A DA DAVA

Başbakan Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş hakkında da kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Yarkadaş'ın 12 Kasım'da Cumhuriyet gazetesinde ve şahsi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında Başbakan Yıldırım'a hakaret ve iftira eylemlerinde bulunduğu belirtildi.

Bu ifadelerle Yıldırım'ın kişilik haklarının ihlal edildiği vurgulanan dilekçede, Yarkadaş'ın bu röportajının öncesinde Cumhuriyet gazetesinde "Yıldırım'ın Malta Ticaret Siciline kayıtlı off-shore şirketlerinin bulunduğu" iddiasını içeren asılsız haber yapıldığı anlatıldı.

Dilekçede, muhalefet cephesinin bu tür haberleri kamuoyunda bir sansasyon yaratmak amacıyla sıklıkla yaptığı ifade edilerek, "Müvekkilimiz siyasete atılmadan evvel ticaret ile uğraşmıştır. Siyasete atılmasından sonra ise artık ticari işlerini çocuklarına devretmiş ve bu aşamadan sonra ticaret ile bir ilgisi kalmamıştır. Hatta siyasetten önce ticaret ile uğraştığı dönemlerde dahi Malta'da kayıtlı ne off-shore ne de başka nevide bir şirketi bulunmamıştır." denildi.

Davalı Yarkadaş'ın beyanları ile Cumhuriyet gazetesinin beyanlarını da tekrarladığı vurgulanan dilekçede, Yıldırım'ın kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle 20 bin lira manevi tazminat talep edildi.