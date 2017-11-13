Binali Yıldırım İngilizce röportaj verdi sosyal medya yıkıldı

Başbakan Binali Yıldırım'ın CNN International televizyonu'na verdiği İngilizce röportaj sosyal medyayı salladı.

Başbakan Binali Yıldırım, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için gittiği ABD'de CNN International televizyonunun konuğu oldu. Yıldırım'ın burada verdiği İngilizce röportaj ise sosyal medyayı salladı. Yıldırım'ın İngilizcesi hakkında Ekşi Sözlük kullanıcıları tarafından birbirinden ilginç yorumlar geldi.

İşte, Ekşi Sözlük kullanıcıların birbirinden ilginç yorumlarından bazıları: