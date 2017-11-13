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Binali Yıldırım İngilizce röportaj verdi sosyal medya yıkıldı

Binali Yıldırım İngilizce röportaj verdi sosyal medya yıkıldı
Başbakan Binali Yıldırım'ın CNN International televizyonu'na verdiği İngilizce röportaj sosyal medyayı salladı.
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