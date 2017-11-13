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Binali Yıldırım İngilizce röportaj verdi sosyal medya yıkıldı
Binali Yıldırım İngilizce röportaj verdi sosyal medya yıkıldı
Başbakan Binali Yıldırım'ın CNN International televizyonu'na verdiği İngilizce röportaj sosyal medyayı salladı.
13 Kasım 2017 Pazartesi 13:04
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