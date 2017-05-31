Binali Yıldırım, kabinede 4 değişiklik istiyor

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, kabinede yaşanacak değişikliklere ilişkin kaleme aldığı kulis yazısında Yıldırım'ın istediği değişime dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP'nin başına ikinci kez geçmesiyle başlayan "partili cumhurbaşkanlığı" döneminde verdiği ilk mesaj partide değişim sinyali olmuştu.

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan'da kabinede yapılacak bir değişiklik için Başbakan Binali Yıldırım'ın hemen yapılmasını istediği değişikilikleri edindiği kulis bilgisine dayanarak kaleme aldı.

Çevikcan'ın "Erdoğan’ın hızı ve siyasete yeni ‘kurul" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

‘Değişim, icraat, seçim’ mesajları

Erdoğan, 2017’yi değişim, 2018’i icraat, 2019’u seçim yılı olarak ilan etmişti.

Referandumun sonuçları açıklandıktan sonraki her konuşmasında Cumhurbaşkanı’nın bu sacayağına dönük mesajlarını daha keskin vurgularla dinliyoruz.

Erdoğan, dünkü grup konuşmasında da partideki, “metal yorgunluğu” üzerinden bir istikamet çizdi.

Cumhurbaşkanı’nın konuşmasını dinlerken AKP’nin kuruluş felsefesi konusunda yaptığı değerlendirmeler sırasında kullandığı, “toplumsal merkezi, siyasi merkezi taşıma misyonunun” altını çizdim.

Cumhurbaşkanı da AKP’nin bu misyonunun altını çizip, millet-devlet bütünleşmesini sağlayarak siyasi tarihe geçtiğini belirtirken, bu süreçte siyasi rakiplerinin olmadığını da vurguladı.

Bu nedenle AKP’nin kendisiyle yarışmak zorunda kaldığını belirterek, tüm bu süreçlerin bir yorgunluğa yol açtığına işaret etti.

Partisini, milletle olan bağın kopması, AKP’nin misyonunu yitirmesi halinde olabilecekler konusunda uyardı.

2019, 2023, 2035 hedefleri koyan Erdoğan, AKP için hazırladığı ev ödevleri net.

Yıldırım’ın isteği

Meclis kulislerinde en çok konuşulan konulardan biri de her geçen gün yeni senaryolara konu olan kabine revizyonu konusuydu.

Dün kuliste sohbet ettiğimiz bir bakanın, “Kabine revizyonu olsa da siz de rahatlasanız, biz de rahatlasak” esprisi aslında bir gerçeği de yansıtıyor.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan, dün konuya ilişkin sorulara, “kapalı” cevaplar verdiler.

Başbakan Binali Yıldırım’ın kabineden dört ismin değişmesini ve değişikliğin hemen yapılmasını istediği dün kulislerde konuşuluyordu.

Cumhurbaşkanı’nın kabinenin ana omurgasını oluşturan temel bakanlıklarda değişimi şu aşamada düşünmediği belirtiliyor.

Kabine revizyonu beklendiği gibi hemen gerçekleşmedi, ancak mutlaka yapılacak.

Zamanlaması ise Cumhurbaşkanı ile Başbakan’ın istişaresinden çıkacak son karara bağlı.