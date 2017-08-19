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Binali Yıldırım Konya'da konuştu

Binali Yıldırım Konya'da konuştu
Konya'da AKP'lilere seslenen Başbakan Yıldırım, Beşiktaş - Konyaspor maçında yeşil beyazlı taraftarlar tarafından sahaya bıçak atıldığı için verilen cezayı indirmek için elinden geleni yapacağını söyledi.
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