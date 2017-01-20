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Binali Yıldırım: "MHP ile aynı amaçtayız"

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Binali Yıldırım: "MHP ile aynı amaçtayız"
Başbakan Yıldırım, ""MHP ayrı parti, biz ayrı partiyiz ama hedefimiz aynı. MHP de hem kendi teşkilatına hem de milletimize kendi bakış açısından aynı şeyler söyleyecek" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, TRT'de anayasa değişikliği teklifini değerlendirdi. 

MHP ile olan işbirliğine de değinen Yıldırım, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"MHP İLE AMAÇ AYNI"

Yıldırım, "MHP ayrı parti, biz ayrı partiyiz ama hedefimiz aynı. Meclis Genel Kurulunda, değişiklik görüşmelerinde, bu değişikliği savunduk. Doğruluğunu, haklılığını savunduk. Sokakta da vatandaşa giderken de biz milletimize AK Parti olarak bu anayasa değişikliğinin önemini anlatacağız ve 'Evet' demesini isteyeceğiz. MHP de hem kendi teşkilatına hem de milletimize kendi bakış açısından aynı şeyler söyleyecek. Farklı şeyler söylenebilir ama amaç birliği var, amaç aynı" ifadelerini kullandı.

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