Binali Yıldırım'dan 'MHP ile ortak miting' açıklaması

Başbakan Yıldırım, Bahçeli'nin Erdoğan'a "yurt dışına beraber gidebiliriz" sözlerinin ardından ortak miting açıklaması yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmaları için MHP ile ortak bir açık hava mitingi yapma planı olmadığını söylerken "Gelişmeler icap ederse yapabiliriz" dedi.

A Haber-ATV ortak canlı yayınında konuşan Yıldırım, Devlet Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanı yalnız değil, birlikte Avrupa'ya gidebiliriz" sözlerini "Cumhurbaşkanımız bunu mutlaka değerlendirecektir" ifadeleriyle değerlendirdi.

Yıldırım, ortak mitingle ilgili şunları söyledi:

"Olmayacak demedik ama gelişmelere göre icap ederse yapabiliriz diye mutabakata vardık. Bahçeli ,'Yurt dışına gidecekseniz ben de geleyim' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu mutlaka değerlendirecektir. Biz ortak etkinlik yapmaktan ziyade, Bahçeli ile amaç birlikteliği yapacağız."