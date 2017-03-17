Binali Yıldırım'dan yeni gaf

Gümüşhane'de konuşan Başbakan Yıldırım, yeni bir gaf yaptı. Yıldırım, yeni sistemin 'tek adamlık' olduğunu söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım 16 Nisan'daki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni öngören referandum mitingi kapsamında Gümüşhane'de konuşuyor.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bakın bu sisteme göre, sevgili Gümüşhaneliler; aynı gün seçim yapılacak. Seçimin biri yazın, biri kışın değil. Aynı gün hem cumhurbaşkanını hem Meclis'i seçeceksiniz. Seçim bittiği anda da memleketi kim yönetecek hemen belli oluyor. Öyle aylarca, haftalarca beklemek yok. Sandıktan çıkıyor, sizin desteğinizi alan hükümeti kuruyor. Beş yıl sonra beğenirseniz bir daha seçerseniz. Ama ikinci dönemden sonra "Ya iyi çalışıyor, bir daha seçelim" derseniz yok.

Cumhurbaşkanı, yardımcılarıyla, bakanlarıyla hükümetini kuruyor. Çalışmalara başlıyor. Başbakan artık olmuyor, başbakan ile cumhurbaşkanı birleşiyor. Yürütme işler hale gelirken yasama ne oluyor? Bir de ona bakalım. Yargı güçleniyor, Meclis güçleniyor. Denetleme, cumhurbaşkanı hakkında soruşturma, soru sorma, bakanları soruşturma; bütün bu işler Meclis'in işi oluyor. Milletvekilleri daha güçlü hale geliyor, hemşehrilerine daha çok hizmet ediyor.

Sıkı yönetim yok, sıkı yönetimi kaldırıyoruz. Yeni yönetimde sıkı yönetim yok. Yeni anayasada demokrasi var. Tek adam, doğru. İki tane mi cumhurbaşkanı seçeceğiz. Kılıçdaroğlu istiyor diye iki tane kaymakam mı seçeceğiz, iki tane mi vali seçeceğiz. Tek adam olacak, ama patronu millet olacak. Patronun millet olduğu yerde diktatörlük olmaz. Yürü derseniz yürür, dur derseniz durur. Bizde demokrasi var ama Avrupa'da son zamanlarda demokrasi yok. Bir bakıyorsunuz Hollanda bakanımızın önünü kesiyor. Atlarıyla, itleriyle vatandaşlarımıza saldırıyor. İki yüzlü Avrupa, iki yüzlülüğünü yapıyor."