Bugünkü YENİÇAĞ »

Binali Yıldırım'dan Zarrab çıkışı: Buna kargalar bile güler

»
Binali Yıldırım'dan Zarrab çıkışı: Buna kargalar bile güler
Reza Zarrab'la ilgili konuşan Başbakan Yıldırım, "Bazıları kendileri ambargo koydukları ülkeler ile rahat rahat ticaret yapacaklar. Aynı ülke ile Türkiye ticaret yapacak bu suç olacak. Buna kargalar güler" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Hilton Bomonti Otel’de düzenlenen “Türkiye Ekonomi Zirvesi”nde konuştu.

Amerika’da görülen Rıza Sarraf davasına ilişkin Yıldırım, “Darbe tutmayınca bugün Amerika’da görülen davaya FETÖ’cuların bir şekilde sızmaları suretiyle tekrar denenmeye çalışılmakta. Bu davanın temelini hukuki dayanağı oluşturan deliler, bilgiler, belgeler FETÖ terör örgütünün 17-25 Aralık öncesi ülkemizde yaptığı kanunsuz, hukuksuz işlerin bir sonucu olduğunun bilinmesini isteriz. Hukuk devletinden beklenen delilleri sağlam hukuki alt yapısı sağlam bir dava ile yargılamayı gerçekleştirmiş olması. Ne idiği belirsiz üretilmiş, montaj, yapıştırma bilgileri delil olarak ortaya koymak hukuk değildir, hukuki bir düşünce tarzı değildir.

"BUNA KARGALAR BİLE GÜLER"

Türkiye’nin başka ülkeler ile yaptığı ticaret kimse kusura bakmasın Türkiye’nin işidir. Türkiye’nin vereceği karara bağlıdır. Bu konuda da kimseden icazet almaya ülkemizin ihtiyacı yoktur. Bazıları kendileri ambargo koydukları ülkeler ile rahat rahat ticaret yapacaklar. Aynı ülke ile Türkiye ticaret yapacak bu suç olacak. Buna kargalar güler. Daha yakın zamanda İran ile Amerika uçak satışı konusunda prensip anlaşmasına vardılar. Ondan sonra da Türkiye ambargoyu deldi, ihlal etti gibi ipe sapa gelmeyen iddialar ortaya koyuyorlar bunun neresinde hukuk, adalet var? O bakımdan eğer uluslararası hukuka uyulacaksa buna bu iddiayı ortaya koyanların en önce kendilerinin riayet etmesi beklenir” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti'den Srebsenitsa açıklamasıİYİ Parti'den Srebsenitsa açıklamasıMilli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den bedelli askerlik açıklamasıMilli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den bedelli askerlik açıklamasıMDM ödülleri sahiplerini bulduMDM ödülleri sahiplerini bulduBinali Yıldırım'dan Zarrab çıkışı: Buna kargalar bile gülerBinali Yıldırım'dan Zarrab çıkışı: Buna kargalar bile gülerCHP'li Bülent Tezcan'dan YSK yasa teklifine tekiCHP'li Bülent Tezcan'dan YSK yasa teklifine tekiErdoğan ile Ruhani görüştüErdoğan ile Ruhani görüştüiYi Parti'nin kongre tarihi belli olduiYi Parti'nin kongre tarihi belli olduMustafa Sarıgül'den adaylık açıklamasıMustafa Sarıgül'den adaylık açıklamasıHDP'li Ayşe Başaran, terörist cenazesinde!HDP'li Ayşe Başaran, terörist cenazesinde!İYİ Parti'de 5 il başkanı daha belli olduİYİ Parti'de 5 il başkanı daha belli oldu
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti