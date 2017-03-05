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Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter araziye indi

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Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter araziye indi
Başbakan Yıldırım'ı AKP'nin Muş'taki mitingine götüren helikopter, yoğun sis nedeniyle Muş Havalimanı'na iniş yapamayınca, yakınlardaki bir araziye indi. Yıldırım'ı karşılarında gören mahalle sakinleri, kendisini eve çay içmeye davet etti.

Başbakan Binali Yıldırım'ı AK Parti'nin Muş'taki mitingine götüren helikopter, yoğun sis nedeniyle Muş Havalimanı'na iniş yapamayınca, yakınlardaki bir araziye indi. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Muş Belediye Meydanı'nda halka hitap eden Yıldırım'ı taşıyan helikopter, olumsuz hava şartları nedeniyle Muş Havalimanı'na inemedi.

Bunun üzerine helikopter, merkezde bulunan Muş Şehir Stadı'na yöneldi. Helikopter, stata da 3 kez deneme yapmasına rağmen olumsuz hava şartları nedeniyle iniş yapamayınca, Van'ın Tatvan ilçesine gitmeye karar verildi.

Tatvan'da da yoğun sis olduğu ve hava koşullarının elverişli olmadığı haberi üzerine helikopter, Muş'un Kale Mahallesi'ndeki boş bir araziye iniş yaptı. 
Karlı araziye zorlu inişin ardından Başbakan Yıldırım'ı karşılarında gören mahalle sakinleri, kendisini eve çay içmeye davet etti. Binali Yıldırım, mitinge yetişecek olması nedeniyle vatandaşların evine gidemedi.

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