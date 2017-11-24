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Binali Yıldırım'ın gafları sosyal medyanın gündemine oturdu

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Binali Yıldırım'ın gafları sosyal medyanın gündemine oturdu
Çankaya Köşkü'nde öğretmenlerle bir araya gelen Başbakan Yıldırım'ın gafları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Başbakan Binali Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Çankaya Köşkü'nde ağırladığı 81 ilden gelen öğretmenlere yaptığı konuşmada "Orda bir köy var uzakta" şiirini okurken gözleri buğulandı, ancak şairleri karıştırdı. 

Yıldırım, Türk şiirinin büyük isimlerinden Cahit Sıtkı Tarancı'yı "Bir yazarımız" ifadesiyle andı, mesleğini de "öğretmen" olarak nakletti.

Yıldırım daha sonra, "Orda bir köy var uzakta" şiirinin "yazar"ı olarak Cahit Sıtkı Tarancı'yı telaffuz etti.

4 Ekim 1910'da Diyarbakır'da doğan, 13 Ekim 1956'da tedavi görmek için gittiği Viyana'da hayatını kaybeden Cahit Sıtkı Tarancı, kamuda çalıştı, ancak öğretmenlik yapmadı.

"Orda bir köy var uzakta" şiirini, 4 Eylül 1901'de Kudüs'te doğan ve ikinci adını bu şehirden alan Ahmet Kutsi Tecer kaleme aldı. Başbakan Yıldırım'ın konuşmasında geçen Sivas'a 1930'da Milli Eğitim Bakanlığı'nca atanan şair de Tecer. Göbek adını Kudüs'ten alan şair, "Tecer" soyadını da Sivas'taki Tecer Dağı'ndan aldı. Tecer, 23 Temmuz 1967'de İstanbul'da hayata veda etti.

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