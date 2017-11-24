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Binali Yıldırım'ın gafları sosyal medyanın gündemine oturdu
Binali Yıldırım'ın gafları sosyal medyanın gündemine oturdu
Çankaya Köşkü'nde öğretmenlerle bir araya gelen Başbakan Yıldırım'ın gafları sosyal medyanın gündemine oturdu.
24 Kasım 2017 Cuma 20:46
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