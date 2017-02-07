Bugünkü YENİÇAĞ »

Binali Yıldırım'ın korumaları gaziyi darp etti iddiası

»
Binali Yıldırım'ın korumaları gaziyi darp etti iddiası
15 Temmuz gazisi bir gencin, Başbakan Yıldırım ile fotoğraf çektirmek isterken darp edildi iddiaları sosyal medyayı salladı.

Sözcü'nün haberine göre, Başbakan Binali Yıldırım'la fotoğraf çekilmek isteyen bir gencin, Yıldırım'ın korumaları tarafından darp edildiği iddia edildi.

AKP'nin TBMM’deki grup toplantısı sonrasında, Başbakan Binali Yıldırım ile fotoğraf çektirmek isteyen bir gazi yere düştü. 15 Temmuz darbe girişiminde ayağından sakatlanan ve ismini açıklamayan gazi, bir koruma polisinin kendisine tekme attığını öne sürdü.

Bacağındaki tekme izini ve yarasını gösteren gazi, amacının Başbakan Yıldırım ile fotoğraf çektirmek olduğunu bildirdi. ‘'Ben gaziyim, ayağım sakat. Başbakan koruması vurdu. Bu yapılır mı düşman mıyız biz ya” diyerek tepki gösterdi.

  • Yorumlar 5
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    4 bin 464 kişi meslekten ve memuriyetten ihraç edildi4 bin 464 kişi meslekten ve memuriyetten ihraç edildiYok olmak…Yok olmak…Kurt Dağı'ndan görünen Astana gerçeği!..Kurt Dağı'ndan görünen Astana gerçeği!..Erbakan'ı fon yıktıErbakan'ı fon yıktıKıbrıs'ta hata sonumuz olurKıbrıs'ta hata sonumuz olurDiyanet o imamlar hakkında açıklama yaptıDiyanet o imamlar hakkında açıklama yaptıO ilçede okullar tatil edildiO ilçede okullar tatil edildiBinali Yıldırım'ın korumaları gaziyi darp etti iddiasıBinali Yıldırım'ın korumaları gaziyi darp etti iddiasıErdoğan-Trump görüşmesiErdoğan-Trump görüşmesiEmniyet Müdür Yardımcısı'na uyuşturucudan tutuklama talebiEmniyet Müdür Yardımcısı'na uyuşturucudan tutuklama talebi
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti