Binali Yıldırım'ın korumaları gaziyi darp etti iddiası

15 Temmuz gazisi bir gencin, Başbakan Yıldırım ile fotoğraf çektirmek isterken darp edildi iddiaları sosyal medyayı salladı.

Sözcü'nün haberine göre, Başbakan Binali Yıldırım'la fotoğraf çekilmek isteyen bir gencin, Yıldırım'ın korumaları tarafından darp edildiği iddia edildi.

AKP'nin TBMM’deki grup toplantısı sonrasında, Başbakan Binali Yıldırım ile fotoğraf çektirmek isteyen bir gazi yere düştü. 15 Temmuz darbe girişiminde ayağından sakatlanan ve ismini açıklamayan gazi, bir koruma polisinin kendisine tekme attığını öne sürdü.

Bacağındaki tekme izini ve yarasını gösteren gazi, amacının Başbakan Yıldırım ile fotoğraf çektirmek olduğunu bildirdi. ‘'Ben gaziyim, ayağım sakat. Başbakan koruması vurdu. Bu yapılır mı düşman mıyız biz ya” diyerek tepki gösterdi.