Bingöl'den acı haber

Bingöl'ün Genç İlçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Helikopterle çok sayıda jandarma özel harekat timinin sevk edildiği bölgede hava destekli operasyon başlatıldı

Genç İlçesi Yeniyazı mevkiindeki kırsal alanda tespit edilen bir grup teröristin etkisiz hale getirilmesi amacıyla gündüz başlayan operasyon sırasında akşam saatlerinde terör örgütü üyeleriyle sıcak temas sağlandı. Teröristlerin açtığı ilk ateşle birlikte 1 uzman çavuş şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Şehit ve yaralı asker, helikopterle çatışma bölgesinden alınarak Bingöl’e getirildi. Yaralı asker, burada tedavi altına alınırken, şehit uzman çavuşun naaşı ise hastane morguna kaldırıldı. OPERASYON BAŞLATILDI Karanlıktan faydalanarak ormanlık alana kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede başlatılan hava destekli operasyon devam ediyor. Operasyon bölgesine helikopterle çok sayıda jandarma özel harekat timinin sevk edildiği öğrenildi.