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Bingöllü köylüler Şehit Eren Bülbül için tabela diktiler

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Bingöllü köylüler Şehit Eren Bülbül için tabela diktiler
Bingöl merkeze bağlı Elmalı köyünde, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül anısına tabela dikildi.

Köylüler tarafından hazırlanan ve üzerinde şehidin fotoğrafı ile "İyi ki varsın Eren Bülbül" yazan çift yönlü tabela, Bingöl-Erzurum yolunun 30. kilometresindeki köy girişine konuldu. 

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"ELMALI KÖYÜ TERÖRLE MÜCADELEDE 9 ŞEHİT VERDİ"

Elmalı Köyü Muhtarı Rüştü Tosun, yaptığı açıklamada, 15 yaşında katledilen şehit Eren Bülbül'ün hatırasını sonsuza kadar yaşatmak için böyle bir girişimde bulunduklarını söyledi. Şehitlik mertebesinin herkese nasip olmadığını dile getiren Tosun, terörle mücadelede Elmalı'nın 9 şehit verdiğini anımsattı. 

"İYİ Kİ VARSIN EREN"

Tosun, şöyle devam etti: "Tekrar 'İyi ki varsın Eren' diyorum. Yeter artık. Bu acıyı en çok tadan Bingöl-Karlıova-Erzurum yolu üzerinde yer alan Elmalı köyü muhtarıyım. 9 şehidimiz var. Eren de bunlardan biridir, 10. şehidimiz oluyor. Bu acıyı en çok tadan biziz. İnşallah Eren son şehidimiz olur. 

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"BU KÖYE RUSLAR GİREMEDİ"

Elmalı köyü girişinde "Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslar, bu köye giremediler" yazılı tabela bulunduğunu anımsatan Tosun, "Köylülerimiz Birinci Dünya Savaşında Rusları bu köye sokmadılar. İnşallah bir daha o günleri görmeyeceğiz. Ülkemize, milletimize sadık köylüleriz. Herkese örnek olmayı diliyoruz." dedi.

 

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