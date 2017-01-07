Bugünkü YENİÇAĞ »

Binlerce kişi ihraç edildi!

»
Binlerce kişi ihraç edildi!
679, 680 ve 681 nolu Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı.

Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan kararnamelere göre; Adalet Bakanlığından bin 699, Diyanet İşleri Başkanlığından 135, Emniyetten 2 bin 687, Danıştaydan 8 kişi, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 694 asker ihraç edilirken özel güvenliklerin silah kullanma yetkilerine düzenleme getirildi.

de yayınlanan 3 yeni KHK ile;

– Danıştay’dan 8 kişi atıldı,

– Diyanet’ten 135 personel ihraç edildi,

– Emniyet’ten 2687 personel ihraç edildi,

– Adalet Bakanlığı’ndan 1699 personel ihraç edildi,

– Hava kuvvetleri’nden 164 asker görevden alındı,

– Sağlık Bakanlığı’ndan 838 kişinin işine son verildi,

– 649 akademisyenin görevine son verildi,

– 83 dernek ve vakıf kapatıldı,

– 11 gazete geri açıldı,

– “Yurda dön” çağrısına uymayanlar vatandaşlıktan çıkarılacaklar

– Yayın yasağına uymayanlara yayın durdurma cezası verilecek,

– Yayın yasağını üç kez ihlal edenlerin lisansları iptal edilecek,

– İlköğretim mezunları uzman onbaşı ve uzman cavuş olabilecekler.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Anlık istihbarat sonrası Kandil'e operasyon!Anlık istihbarat sonrası Kandil'e operasyon!Binlerce kişi ihraç edildi!Binlerce kişi ihraç edildi!Komisyon araştırmadı, kapattı...Komisyon araştırmadı, kapattı..."Devlet kararı" gözden geçirilmeli!"Devlet kararı" gözden geçirilmeli!Reina tetikçisi Konya'da tutuklanıp, serbest bırakıldı mı?..Reina tetikçisi Konya'da tutuklanıp, serbest bırakıldı mı?..İncirlik mesajıyla Amerika uyarıldıİncirlik mesajıyla Amerika uyarıldı395 sefer iptal!395 sefer iptal!Şırnak'tan acı haber: 2 şehitŞırnak'tan acı haber: 2 şehitAnkara Üniversitesi'ni karıştıran pankartAnkara Üniversitesi'ni karıştıran pankartŞehit polis Sekin'in heykeli dikilecekŞehit polis Sekin'in heykeli dikilecek
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti