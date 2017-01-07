Binlerce kişi ihraç edildi!

679, 680 ve 681 nolu Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı.

Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan kararnamelere göre; Adalet Bakanlığından bin 699, Diyanet İşleri Başkanlığından 135, Emniyetten 2 bin 687, Danıştaydan 8 kişi, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 694 asker ihraç edilirken özel güvenliklerin silah kullanma yetkilerine düzenleme getirildi.

de yayınlanan 3 yeni KHK ile;

– Danıştay’dan 8 kişi atıldı,

– Diyanet’ten 135 personel ihraç edildi,

– Emniyet’ten 2687 personel ihraç edildi,

– Adalet Bakanlığı’ndan 1699 personel ihraç edildi,

– Hava kuvvetleri’nden 164 asker görevden alındı,

– Sağlık Bakanlığı’ndan 838 kişinin işine son verildi,

– 649 akademisyenin görevine son verildi,

– 83 dernek ve vakıf kapatıldı,

– 11 gazete geri açıldı,

– “Yurda dön” çağrısına uymayanlar vatandaşlıktan çıkarılacaklar

– Yayın yasağına uymayanlara yayın durdurma cezası verilecek,

– Yayın yasağını üç kez ihlal edenlerin lisansları iptal edilecek,

– İlköğretim mezunları uzman onbaşı ve uzman cavuş olabilecekler.