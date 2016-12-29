Bir ailenin haberleşme gideri ne kadar?

Türkiye'de 2016 yılında bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her ferdi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme gideri yaklaşık 237 lira.

Yıllık gideri ise 2 bin 844 lira. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) her yılın sonunda düzenli yaptığı analiz kapsamında açıkladığı ‘Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Raporu’ndan derlediği bilgilere göre Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin haberleşme gideri yıllık 2 bin 844 liraya ulaştı. Raporda bu rakamın 763 lirasını devlete ödenen verginin oluşturulduğu vurgulanırken, 2015 yılında 2 bin 695 lira olan bir ailenin yıllık haberleşme giderinin 2016’da yüzde 5.56 arttığı belirtildi. TELKODER’in Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayınladığı verilerle yaptığı genel sektör değerlendirmesi sonucunda bir sabit telefon ve bir genişbant internet aboneliği olan, her bireyinin cep telefonu sahibi olduğu 4 kişilik bir ailenin aldığı haberleşme hizmetleri için ayda ortalama 237 lira harcadığı belirlendi.



Rapora göre sabit telefona aylık ortalama 24.2 lira ödeniyor. 3 mobililetişim operatörünün abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise 26.7 liraya ulaştığı belirtilirken, sabit internet bağlantısı için ise aylık ortalama 42.6 lira ödeniyor. Bu giderlerin hepsine yüzde 18 KDV’nin yanı sıra, mobil telefon için yüzde 25, sabit telefon için yüzde 15 ve internet bağlantısı için yüzde 5 Özel İletişim Vergisi’ni de eklemek gerekiyor. Devlete ödenen 63.6 lira aylık vergieklendiğinde, tüm bireyleri cep telefonu sahibi olan dört kişilik bir ailenin ortalama haberleşme gideri ayda ortalama 237 liraya, yılda ise yaklaşık 2 bin 845 liraya ulaşıyor. TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, günlük hayatta bireyin en önemli özgürlüklerinden birinin haberleşme özgürlüğü olduğunu belirterek, “Maalesef yüksek vergi politikaları aile bütçelerini zorluyor. 2017 yılında hem serbestleşmenin hızlandırılarak rekabetin artırılması hem de bu vergi yüklerinin hafifletilmesi hususunda devletin gerekli yaklaşımı göstereceğine inanıyoruz” dedi.