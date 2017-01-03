Bir aksaçlı daha uçmağa vardı: Erk Yurtsever

Türkçü camianın yakından tanıdığı Erk Yurtsever, 3 haftadır tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Yurtsever'in cenazesi öğle namazını müteakip Bostancı Kuloğlu Câmii'nden kaldırılacak.

Ünlü Türkçü yazar ve fikir adamı Hüseyin Nihal Atsız'ın öğrencisi ve yakın çalışma arkadaşı olan Erk Yurtsever, 3 haftadır Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Zatüre hastası olan 82 yaşındaki Yurtsever, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Yurtsever'in cenazesi yarın(Çarşamba) öğle namazını müteakip Bostancı Kuloğlu Câmii'nden kaldırılacak ve İçerenköy Mezârlığı'nda defnedilecek. Vasiyeti üzerine çelenk ve çiçek kabul edilmeyecek.







Erk Yurtsever kimdir?



(d. 8 Şubat 1934, İstanbul) Türk Şair, Yazar ve Türkolog

Türkçü Hüseyin Nihal Atsız’ın (12 Ocak 1905 - 11 Aralık 1975) Haydarpaşa Lisesinden öğrencisidir (1950-51 - 1951-52). Adını Atatürk vermiştir. Türkçüler Derneğinin dokuz kurucu üyesinden birisidir. Türkçülerin en önemli ideologlarındandır. Türkçülük ve Türk Dünyası ile ilgili Millî Yol, Boğaziçi, Yeni Orkun, Orkun, Yesevi, Türk Dünyası Kültür ve Tarih Dergisi ve son yıllarda da Kavgamız Dergisinde çok sayıda yazı ve şiiri yayınlanmıştır. Erk Yurtsever’in “Türkçe Adlar Derlemesi” ve “Tamga” isimli basılmış iki de kitabı vardır. Halen İstanbul'da Bostancı'da yaşamaktadır.



1951 yılında, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra ilk kez İstanbul'un fethini kutlamak için kurulan Öğrenciler Arası Fetih Yıllarını Kutlama Derneğinin başkanlığını yapmıştı.

Türkçü Kavgamız Dergisinde 3 bölüm röportajı yayınlanmaktadır. İlerleyen sayılarda yeni yazıları yayınlanacaktır.

2014 yılında verilen Altın Bozkurt Ödülünün sahibidir.









