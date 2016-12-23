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Bir anda diz çöküp yalvarmaya başladı
Bir anda diz çöküp yalvarmaya başladı
Uçak kazasında futbolcularını kaybeden Chapecoense'ye yardım maçında Neymar'ın rakibi bir anda yere diz çöküp yalvarmaya başladı.
23 Aralık 2016 Cuma 15:32
Etiketler:
neymar
,
çalım
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