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Bir anda diz çöküp yalvarmaya başladı

Bir anda diz çöküp yalvarmaya başladı
Uçak kazasında futbolcularını kaybeden Chapecoense'ye yardım maçında Neymar'ın rakibi bir anda yere diz çöküp yalvarmaya başladı.
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