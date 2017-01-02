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Bir ay içinde rekor düzeyde şikayet

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Bir ay içinde rekor düzeyde şikayet
Evlilik programları, bir yandan izlenilirlik açısından kanalların yüzünü güldürmeye devam ederken, bir yandan da geniş kitleleri rahatsız etmeye devam ediyor.

Yani, toplumun büyük bir kesimi bu tür programlara hem kızıyor, hem de izlemeden duramıyor. RTÜK’ün son raporuna göre bir ay içinde 11 bin 523 şikayet arasında yine evlilik programları rekor kırdı. İzleyicilerin bu programların şikayet ederken, “Türkiye’de ve dünyada zulüm varken, böyle saçma programlarla insanları uyutmasınlar”, “6 yaşındaki çocuğum evlenmek istiyor”, “Türbanlı kızları çıkarmışlar,
İslami obje olarak kullanıyorlar” gibi ifadelerin kullanılması dikkati çekiyor. RTÜK ise evlilik programlarının bu kadar çok şikayet almasını “Ahlaki ve toplumsal değerler üzerinde yarattığı erozyon konusunda mutabakat” ile açıklıyor. RTÜK’e şikayetleri en çok ev hanımları yapıyor. Ev hanımlarını üniversite öğrencilerinin takip ettiği belirtiliyor.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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