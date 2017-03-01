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Bir ayda 876 sivil hayatını kaybetti

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Bir ayda 876 sivil hayatını kaybetti
Suriye'de şubat ayında çoğu Esed ordusu ve rejim yanlısı yabancı terörist gruplar tarafından düzenlenen saldırılar sonucu 876 sivilin öldüğü bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) yayımladığı raporda, Rusya, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, ülkede şubat ayında düzenledikleri saldırılar ve uyguladıkları işkence sonucu 489 sivilin öldüğü kaydedildi.

Raporda, Rusya, rejim güçleri ve destekçisi yabancı militanların şubat ayında düzenledikleri saldırılar sonucu başkent Şam ve kırsalı ile Dera, Halep, İdlib, Humus, Hama, Deyr ez-Zur, Rakka, Lazkiye ve Kuneytra'da 79'u çocuk, 55'i kadın 471 sivilin öldüğü, 18 kişinin de işkence sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Şubatta ayrıca, terör örgütü IŞİD'in saldırıları sonucu 180 sivilin, uluslararası koalisyonun saldırıları sonucu da 118 sivilin öldüğü ifade edilen raporda, 16 sivilin silahlı muhaliflerin saldırısı sonucu, 7 sivilin de PYD/PKK'nın paravan kuruluşu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDF) saldırıları sonucu öldüğü belirtilirken, 66 sivilin ölümünden kimin sorumlu olduğunun tespit edilemediği dile getirildi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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