Bir belediye başkanına daha gözaltı
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinin DBP’li Belediye Başkanı Nurettin Ataman ve iki kişi, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması kapsamında, Beytüşşebap Belediye Başkanı Nurettin Ataman, Cindi Ataman ve Davut Ataman bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Beytüşşebap, Başkanı Nurettin Ataman
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