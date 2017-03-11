Bir 'bozkurt' da Sağlık Bakanı Akdağ'dan

AKP'lilerin 'bozkurt' furyasına Sağlık Bakanı Akdağ da katıldı. Akdağ, Erzurum'da yaptığı konuşmada 15 Temmuz'u hatırlatarak "gençlerimiz bize ders verdi" dedi ve bir eli ile 'bozkurt' diğer eli ile rabia işareti yaparak halkı selamladı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurum'un Oltu ilçesinde katıldığı referandum mitinginde 'bozkurt' işareti yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın AKP Grup Toplantısı'nda 'bozkurt' işareti yapması tartışmaları da beraberinde getirirken, Akdağın da 'bozkurt' yapması akıllara 6 yıl önce yaptığı konuşmaları getirdi.

OdaTV'nin haberine göre, Akdağ 2011 yılında yine Erzurum'un Oltu ilçesinde yaptığı bir konuşmada Devlet Bahçeli'nin, Gülen hakkındaki konuşmalarını sert bir dille eleştirmiş ve "Konuşulan kişi, yaşantısının her döneminde tertemiz kalmış ve çok büyük hizmet etmiş bizim de hemşehrimiz olan Fethullah Gülen hocaefendidir" diyerek FETÖ elebaşı Gülen'e sahip çıkmıştı.

6 SENE SONRA 'BOZKURT' İŞARETİ

2011 yılında Bahçeli'nin eleştirileri üzerine Gülen'i savunan Akdağ, referandum çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum'da bu sefer Bozkurt işareti yaptı. "Gençler 15 Temmuz'da bize bir ders verdi" ifadelerini kullanan Akdağ, "Biliyorsunuz, ülkücü kardeşlerimizin Bozkurt işareti. Bizim de AK Parti olarak uzun zamandır Rabia işaretimiz var. O gün yüzlerce genç, büyük bir heyecan içerisinde şu işareti yaptılar" dedi ve bir eliyle Bozkurt işareti, diğer eliyle Rabia işareti yaptı.