Bir darbe bin ayrı hikaye

Darbe davalarını izleyenlerin kafaları karışıyor... Çünkü ifadesi alınan askerler birbirinin zıddı şeyler söylüyor... Biri Zekai Aksakallı'yı kahraman ilan ederken öteki FETÖ'cü diyor. Biri Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı mazlum ve mağdur gösterirken, diğeri darbenin Akar'ın gözetiminde yapıldığını söyleyebiliyor.

Neden böyle... Çünkü darbeye katılan isimler farklı kesimlerden olup 15 Temmuz olayına farklı cephelerden bakıyorlar

Bir emekli generalin tespitiyle... Darbeye katılan 4 tür asker var...

1. FETÖ'cüler...

2. Tayyip Erdoğan'a kızanlar...

3. Darbenin emir komuta zinciri içinde yapıldığını düşünerek dahil olanlar...

4. Terfisinin etkileneceğini düşünerek katılanlar...

Bu kişilerin darbe girişimine katılım biçimleri ve bakış açıları farklı olunca aynı olayı farklı anlatıyorlar.

Peki mahkeme heyeti bu kadar farklı ifadelerden tek ve tutarlı bir darbe hikâyesi çıkarabilecek mi? Zor görünüyor...

Melih Aşık Milliyet

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Bakan "Emeklilere 27 yıl maaş ödüyoruz" diyor.

O da bir şey mi?

Biz 2 yıl çalışan milletvekillerine 50 yıl emekli maaşı ödüyoruz!

G.E Milliyet (Açık Pencere)

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Nehrin akışı döndü.

15 Temmuz'u FETÖ değil laik Atatürkçüler yaptı algısını yaratma hazırlığı hızlandı.

Hukuk utanır.

Adaletin canı yanar.

Vicdanlar kanar.

Ayıptır!

Necati Doğru Sözcü

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AKP'nin metal yorgunluğu

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...Eğer Yüksek Seçim Kurulu'nun şaibeli kararı olmasa ve mühürsüz oylar geçerli sayılmasa AKP referandumu kaybedecekti.

Bu neyi gösteriyor?

İktidar partisinin artık sallantıda olduğunu... Bunu AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da fark etmiş olacak ki, partide yaptığı konuşmada "AKP'de metal yorgunluğu" olduğunu söyledi.

Ne demek "Metal yorgunluğu?"

Metalin, kırılma aşamasına gelmesi demek... Misal, metal yorgunluğuna uğrayan uçaklar havada kalamaz, kırılıp düşer! O halde Erdoğan'ın ifadesiyle, AKP kırılma aşamasına gelmiş bulunuyor.

İktidar partisi için bir tehlike sinyalidir bu... 2019 seçimlerinin çok şeylere gebe olduğu anlaşılıyor. AKP için bundan sonraki hiçbir seçim "Torbada keklik" değil!

Rahmi Turan Sözcü

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O zaman MİT neden var?

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Askeri darbe gibi büyük olayları öncelemek şüphesiz ki mümkün.

Bu öncelikle istihbarat ağı, bilgisi, verilerinden oluşuyor. Ülke çapında bu ağın sahibi MİT'tir...

Gelen verilerin girileceği bir bilgisayar programı düşünün. Sonuçta deprem kayıtları gibi sonuç elde etmelisiniz. Üstelik bu sistem depreme kıyasla darbeyi önceden alarm verebilir.

MİT'e, orduya, siyasilere, gazetecilere vb.. ihbarlar, bilgiler, veriler, duyumlar gelir. Bunları dosyaları bir kenara atmak yerine bir programa işlerseniz, yoğunluğun giderek arttığı bir grafik bilgisi elde edersiniz. (Bu da MİT'e kıyağım olsun!)

Eğer MİT'e FETÖ darbe girişimi konusunda programa girecek veriler gelmemişse, MİT uyuyor demektir. Eğer bol veri gelmiş de bunlar dikkate alınmamış ve alarm verilmemişse, MİT neden var sorusunu sordurur. Hangisi?

Orhan Bursalı Cumhuriyet