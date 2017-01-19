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Bir devlet kurumu daha satıldı!

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Bir devlet kurumu daha satıldı!
Özelleştirme Yüksek Kurulu Türkiye Petrolleri'nin yüzde 100 hissesinin Zülfikarlar Holding'e geçmesine onay verdi.

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)  yapılan ihale sonucunda TP Petrol Dağıtım AŞ’nin yüzde 100 hissesinin satışına onay verdi.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan ÖYK kararıyla, TP Petrol Dağıtım AŞ’nin yüzde 100 hissesinin ihalede 490 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren Zülfikarlar Holding AŞ’ye satılmasına onay verildi.

 

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