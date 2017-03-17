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Bir diplomatik kriz de Bulgaristan'la

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Bir diplomatik kriz de Bulgaristan'la
Bulgaristan, Ankara Büyükelçisi Nadejda Neynski'yi Sofya'ya çağırdı. Bulgar basınındaki haberlere göre, Bulgar hükümetinin bu kararının gerekçesi ise Türkiye'nin Bulgaristan'da düzenlenecek seçimlere müdahale ettiği iddiası.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Neynski'nin “istişare” için Sofya’ya çağrıldığını açıkladı.

Hürriyet.com'um haberine göre, Bulgar bakanlığının kararını uluslararası haber ajansı AFP duyurdu.

AFP'nin haberinde, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe'nin bir kampanya videosunda açıkça Türk partisi DOST'a destek verdiği gerekçesiyle geçen hafta Bulgar Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı hatırlatıldı.

Bulgar hükümetinin ayrıca Ankara'ya, "Türkiye'deki yaklaşık 60 bin Bulgar vatandaşını 26 Mart'taki genel seçimde DOST Partisi'ne oy vermeleri konusunda teşvik ettikleri için" tepki gösterdiği ve bunu "Bulgaristan'ın iç işlerine doğrudan müdahale olarak gördüğü" de belirtildi.

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