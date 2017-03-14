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Bir engelleme de Avusturya'dan!

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Bir engelleme de Avusturya'dan!
Türk bakanların seçim kampanyalarına yönelik bir yasaklama da Avusturya'dan geldi.

Avusturya Başbakanı Christian Kern, Türk bakanların referandum için Avusturya'da seçim kampanyası yapmak istemeleri durumunda bunu engellemek için çaba göstereceğini açıkladı.

Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Başbakan Kern, "Kamu güvenliğinden dolayı böyle bir girişimi engelemeye çalışırım" dedi. 

 

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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