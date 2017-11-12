Bir garip ihale

Malum göç mevsimi.. Kuşların hepsi havada.. Onlardan biri geçerken bizim pencereye uğradı..

Efendim iddia o ki Adalet ve Kalkınma Partisi de kendi içinde kapalı devre bir haberleşme programı peşinde.. Referansla dahil olunacak program, dışarıya kapalı olacak; bir nevi olur da kol kırılırsa yen içinde kalacak..

Afyon toplantısında gündeme gelen bu sistem doğaldır ki ilk olarak akla "lock"lu sistemi getiriyor.. Hani şu teröristlerin faça verdiği sistem.. İçerik olarak değil; ama şeklen benzer bir sistem.. İhtiyaç duyulması da aslında gayet normal.. Bir iktidar partisinin, hele de seçim süreci yaklaşırken gizlisini saklısını muhafaza etmek istemesinden daha doğal bir şey yok.. Ancak bu sistemin yalnızca partililer tarafından değil, bakanlıklar üzerinden devlet tarafından da kullanılacağı iddia ediliyor.. Eğer böyle ise devletin güvenliğini de ilgilendiren bir sistem demektir.. Devletin güvenliğini ilgilendiren sistemler ile ilgili ihale ve alımlarda o alanda çalışan resmi kurumlardan tavsiye ya da onay alınır.. Bu konu da ASELSAN ya da HAVELSAN adlı resmi kuruluşlarımızın alanına giriyor..

Peki bu kurumlara bir başvuru yapılmış mı? Elbette hayır.. Üstelik bunu bir ticari faaliyet olarak görüp ilahe şartlarını öğrenmeye çalışan kurumumuza "Bu konu özel" tüyosu verilmiş.. Ben başlasının yalancısiyım..

İstanbul merkezli "BABA" bir firma işi almış.. Güya ihale; ama elden teslim gibi.. Başta söylediğimi tekrarlayalım; sadece partililer kullansa eyvallah; ama devlette de kullanılacaksa gariplikler devam ediyor.. İhale ilahe dedikleri de elden teslim devam ediyor..

CIA'YA VAR DA MİT'E YOK MU?

Abdülkadir Selvi televizyon ekranında mayınlı bir alana girdi.. 15 Temmuz Kalkışması ile ilgili olarak ABD ve CIA'yi suçladı..

Dedi ki Selvi:

- Darbe ABD'de planlandı.. Planlar ABD'ye gitti geldi.. Böylesi bir trafikten CIA'in mutlaka haberi vardır.. Zaten eğer yoksa ABD, CIA yönetimini görevden alır..

Bu sözleri duyunca aklıma iki soru takıldı..

1- CIA'in bu trafikten haberinin olmaması yönetiminin görevden alınmasını gerektiriyor ise bu darbe planları, Türkiye'ye girip - çıkarken haberi olmayan MİT'in yönetiminin de görevden alınması gerekir miydi?

2- MİT'te kimse haberi olmadığı için görevden alınmadı ise tekraren aynı soru, haberi var mıydı?

Konuşmayı çok seven Selvi'nin Amerika ve CIA tespiti, Türkiye ve MİT için yapıldığında aslında zülfiyare dokunuyor..

Reis bu aralar çok hassas; dikkatli olunmalı.. Benden söylemesi..

"İYİLERİN EVİ"

İYİ Parti 25 Ekim'de kuruldu, 17 gündür genel merkezi olmadan çalışıyordu.. 17 gündür henüz genel merkezi bile olmayan bir parti, gündemin tam da göbeğinde..

Bugün itibariyle İyi Parti'nin de artık bir merkezi var.. İş, sokaklardan, evlerden çıkıp geldi ve kurumsal kimliğe büründü.. Türk siyasi hayatı için hayırlı olsun.. Milletin teveccühü ortada.. Herkes şimdi İYİ Parti'nin neler söyleyeceğine, ne öneriler sunacağına kulak kesildi.. Omuz vermek için hazır bekleyen milyonlarca vatandaşın beklentisine karşılık verildiği takdirde Türkiye'de iyi şeylerin olabileceği görülüyor.. O halde niyet iyi, inşallah akıbet de iyi olur..