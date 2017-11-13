Bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi

6-13 Kasım tarihlerinde ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, terör arananlar listesi "gri" kategoride yer alan Musa kod adlı Koçali Bala'nın da aralarında bulunduğu 38 terörist etkisiz hale getirildi.

Ülke genelinde 6-13 Kasım tarihleri arasında düzenlenen terör operasyonlarında aralarında terör arananlar listesi gri kategoride bulunan Musa kod adlı Koçali Bala'nın da bulunduğu 38 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bin 456 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 176, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 390, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 586, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 15 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan planlı operasyonlarda, bin 167'u terör suçları, 110'i düzensiz göç ve 3 bin 682'si uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 959 kişi yakalandı.

Operasyonlarda aralarında terör arananlar listesi gri kategoride bulunan Musa kod adlı Koçali Bala'nın da bulunduğu 16'sı ölü 14'ü sağ, 8'i teslim olmak üzere 38 terörist etkisiz hale getirildi.

78 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Muş, Şırnak ve Van'da yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 78 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 21 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince 632 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 73 el bombası, 66 tüp, 36 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 elektrikli fünye, 2 zaman ayarlı anahtar sistemi, 47'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 57 silah ile 21 bin 531 muhtelif mühimmat ile 5,5 ton gıda maddesi ele geçirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KIŞ HAZIRLIKLARI

Terör örgütünün kış hazırlıklarının boşa çıkarılması amacıyla 23 Eylül-12 Kasım tarihleri arasında 12 ilde yapılan operasyonlarda tespit edilen 146 sığınak, 12 mağara ve 3 depoda 9 ton un, 7,5 ton kuru bakliyat, 4 ton toz şeker, 1,5 ton sıvı ve katı yağ, 1 ton çay, 500 kilogram peynir, 500 kilogram zeytin-helva-reçel, 500 kilogram salça, 250 kilogram patates-soğan, 10 takım kar elbisesi, 67 takım kıyafet, 20 uyku tulumu, bin 630 metre kumaş, 77 halı ile çok miktarda ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik ise 77 ilde, 2 bin 796 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 8 ton 926 kilogram esrar, 1 ton 225 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 16 kilogram afyon sakızı, 7,2 kilogram metamfetamin, 266 bin 356 uyuşturucu hap ile 22 bin 107 kök kenevir bitkisi, 809 bin 997 paket kaçak sigara ve 91 ton 274 litre akaryakıt ele geçirildi.

Ayrıca 41 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında da 308 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 527'si denizlerde olmak üzere 6 bin 890 kişi yakalandı, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 110 kişi gözaltına alındı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Terör örgütlerinin propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 343 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 173 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.