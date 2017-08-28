Bir haftada rekor ceza kesildi!

Türkiye genelinde 9 bin 630 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 18 bin 346 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik ekip ve personelinden oluşan "karma ekipler" tarafından karayollarındaki trafik kazalarına neden olan kural ihlallerinin önlenerek, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, sürücü ve yolcularda trafik kurallarının önemi konusunda farkındalık yaratarak trafik güvenliği bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla yapılan "Türkiye Trafik Güvenliği Denetimleri"nin beşincisi gerçekleştirildi.

"2 BİN 785 NOKTADA DENETİM VAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat bir denetleme noktasına giderek, görevlilerle ve vatandaşlarla bir araya gelmesiyle başlatılan denetimlerde, ülke genelinde 2 bin 785 noktada, 9 bin 630 personelden oluşan 4 bin 872 ekip görev yaptı.

"18 BİN 346 KİŞİYE CEZA KESİLDİ"

Denetimler sırasında sürücüler trafik kurallarına uymaları, ön ve arka koltukta emniyet kemeri takmaları, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları ve aşırı süratten kaçınmaları konularında uyarıldı.

Uygulamalarda 178 bin 426 araç ve sürücü kontrol edilirken, eksiklik ve kural ihlali tespit edilen 18 bin 346 kişiye 8 milyon 148 bin 353 lira cezai işlem uygulandı.

"3 BİN 316 TRAFİKTEN MEN EDİLDİ"

Eksiklikleri olan 3 bin 316 araç trafikten men edilirken, aranan 87 kişi yakalandı, 8 çalıntı araç ele geçirildi.

"Frene değil kurala güven" sloganıyla başlatılan trafik denetimlerinde, öne çıkan ihlaller hız limitlerine uymamak, araç muayene süresini geçirmek, emniyet kemeri takmamak olarak sıralandı.

İçişleri Bakanlığından polis ve jandarma ekiplerinin vatandaşların daha güvenli bir trafik ortamında yolculuk yapabilmeleri için bu tür denetimlere aralıksız devam edileceği belirtilerek, vatandaşların bayramda sevdiklerine güvenle ulaşmaları için trafik kurallarına riayet etmelerinin önemine işaret edildi.