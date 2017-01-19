Bir nesil ama nasıl?

Bedir Avcı, Erzurumlu... Lisede hocamdı. İngilizce dersimize gelirdi. Hareket'in Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde ilklerindendir. Sizin de bildiğiniz isimlerden rahmetli Mehmet Gül'ün, İstanbul'da Yozgatlılar Derneği'nin kurucu başkanı rahmetli Av. Armağan Gayretli'nin, uluslararası ilişkiler dalının seçkin isimlerinden Prof. Dr. Haydar Çakmak'ın, 12 Eylül'ün ardından 25 yıl Türkiye'ye gelemeyen, yakın zamana kadar Balgat'ın danışmanı sıfatını taşırken, yanlışları içeriden görüp "Bu böyle gitmez!" diyerek iç mücadeleye geçen Alparslan Alparslan'ın hocası... 12 Eylül öncesinde doğudan batıya, kuzeyden güneye, ülkemizin her bucağında büyük mücadele yürüten Yerköy Lisesi'nden çok insanının üzerinde büyük emeği vardır. İlk ve son sözü her zaman, "Okuyun!.. Okuyun!... Okuyun!.." idi. Balgat'a hapsedilmiş Hareket'in hâli hocamın da içini yakıyor.

Diyarbakırlı Cahit Sıtkı Tarancı, "Memleket isterim / Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun; / Kuşların çiçeklerin diyarı olsun." derken Erzurumlu Bedir Avcı, Tarancı'yı tamamlıyor ve: "Bir nesil istiyorum! / Kökü mazide, dalları atî olsun. / Kucaklasın dünyayı ulu bir çınar olsun." diyor:

Bir nesil istiyorum! / Kökü mazide, dalları atî olsun. / Kucaklasın dünyayı ulu bir çınar olsun. / Sarsın şefkat kollarıyla cihanı, / Kimsesizlerin kimsesi, sessizlerin sesi, / Çaresizlerin çaresi olsun.

Bir nesil istiyorum! / Elinde kalem, dilinde kelam, kalbinde iman, / Pusatı adaletin kılıcı olsun. / Kestiği parmak ne acısın ne de kanasın, / Zalimin hasmı, mazlumun nefesi olsun, / Hakkı onunla solusun, adaletin tecelligâhı olsun.

Bir nesil istiyorum! / Mavzeri omuzlarına yük, / Yumrukları dünya kadar büyük olsun. / Yumruklarıyla dövüşsün, vursun salîbe darbeyi, / İzmir'de Hasan Tahsin, Maraş'ta Sütçü İmam, / Antep'te Şahin Ağam olsun, yumrukları ile dövüşsün.

Bir nesil istiyorum! / Dili Yunus, gönlü Mevlâna, / Dergâhı ümit dergâhı olsun. / Sofrasında açlar doysun, / Bereket artsın, / Halil İbrahim Sofrası olsun.

Bir nesil istiyorum! / Kanije'de "Türk kadar güçlü" dedirten Tiryaki Hasan, / Prut'ta Baltacı, Plevne'de Osman Paşa, / Çanakkale'de "şahi gülle" kaldıran Seyit Onbaşı olsun.

Bir nesil istiyorum! / Okusun anlasın Kaşgarlıyı / Devlet ricalinde Has Hacip olsun. / Erenlerin dergâhının Piri Hâce Yesevî, / Malazgirt Zaferi'nin sultanı / Sultan Alparslan Han olsun.

Bir nesil istiyorum! / Kafkaslarda Şeyh Şamil olsun, / Tepsin kara toprağı Kazaska can bulsun. / Erzurum'da bar tutsun dadaş olsun, / Van, Bitlis, Diyarbakır'da omuz vursun, / Delilo, lorke olsun. / Adana'da "Adana köprü başı" desin halay çeksin. / Ege'de efe olsun diz vursun, yer oynasın. / Bursa'da kılıç çalsın, kalkan dövsün / Narası Köroğlu olsun. / Antep'te kız, erkek çepikli oynasın, / Ankara'da seymen olsun Keklik Pınarı'nda / Mustafa Kemal Paşa'yı karşılasın.

Bir nesil istiyorum! / Azerbaycan'da Bahtiyar Vahapzade, / Kars'ta Âşık Şenlik, / Erzurum'da Sümmanî, Emrah, Reyhanî olsun. / Maraş'ta sultanü'ş şuara, Karakoç, Çukurova'da Karacaoğlan, / Toroslarda zulme başkaldıran Dadaloğlu, / Sivas'ta dost dost diyen Veysel olsun, / Sarsın herkesi gönlünce, hemhal olsun.

Bir nesil istiyorum! / Hak kitabı anlayıp, asrın idrâkine sunsun, / Asımın nesli olsun. / Kalmasın gözü arkada Akif'in, / Gaspıra'da İsmail, dilde, işte Akçura, / Diyarbakır'da Gökalp, Ali Emirî olsun, / Düşsün alageyiğin ardına / Sevdası Kızıl Elma olsun. (Bedir AVCI)