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Bir okul müdürü skandalı daha! 10 Kasım'da göbek attı...

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Bir okul müdürü skandalı daha! 10 Kasım'da göbek attı...
İstanbul Bahçelievler'de yaşanan 10 Kasım skandalından sonra, Adana'da ortaya çıkan görüntüler tepki çekti.

10 Kasım törenlerindeki saygısızlıklara ortaya çıkan görüntülerle yenileri eklenmeye devam ediyor.

Adana Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü'nün 10 Kasım törenlerindeki görüntüsü tartışma yarattı. Okul müdürü, Selda Bağcan'ın seslendirdiği "Mavi Gözlüm" türküsü ile göbek attı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine müdüre tepkiler çığ gibi büyüdü. Konuyu Meclis'e taşıyan CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş "Atatürk'e yapılan bu saygısızlık tüm ulusa yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Özdiş, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları sordu: “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım 2017 Cuma günü Adana’da Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi müdürü Mehmet Sırrı Huylu’nun okul bahçesinde göbek atarak oyun oynadığı iddiaları ve olayın videosu yerel basında sıkça yer almıştır. Bu çerçevede;

1- Söz konusu video ve iddialardan haberiniz var mıdır? 2- Mehmet Sırrı HUYLU isimli şahsın daha önceden AKP’den milletvekili aday adayı olduğu iddia edilmektedir. Bu iddia doğru mudur? 3- Söz konusu şahıs hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?”

2- Mehmet Sırrı HUYLU isimli şahsın daha önceden AKP’den milletvekili aday adayı olduğu iddia edilmektedir. Bu iddia doğru mudur? 3- Söz konusu şahıs hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?”

3- Söz konusu şahıs hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?”

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