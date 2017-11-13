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Bir okul müdürü skandalı daha! 10 Kasım'da göbek attı
Bir okul müdürü skandalı daha! 10 Kasım'da göbek attı
İstanbul Bahçelievler'de yaşanan 10 Kasım skandalından sonra, Adana'da ortaya çıkan görüntüler tepki çekti.
13 Kasım 2017 Pazartesi 19:34
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