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Bir okul müdürü skandalı daha! 10 Kasım'da göbek attı

Bir okul müdürü skandalı daha! 10 Kasım'da göbek attı
İstanbul Bahçelievler'de yaşanan 10 Kasım skandalından sonra, Adana'da ortaya çıkan görüntüler tepki çekti.
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