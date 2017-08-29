Bir ölü bedeninden daha hızlı soğuyor kalplerimiz!

Tanıyan bir kişinin bile, -en azından yazılı-sözlü-görsel-sosyal medyaya yansıyan bu- arkasından bir tek kötü söz söylemediği Vatan Şaşmaz, onu ömrü boyunca bir defa bile görmemiş, onunla iki çift kelam etmemiş, göz göze gelmemiş, aynı havayı teneffüs etmemiş bir güruh tarafından linç edildi; üstelik de son nefesini verdiği dakikalarda... Daha bedeni soğumadan... O otel odasına akan kanı kurumadan...

Belki de, karısını aldattığı metresinin koynundan tivit attı kimi...

Kimi, bir bar taburesinde, kızı, hatta torunu yaşındaki kızları 'keserken' belki...

Vatan yaşıyor olsa, bir göz kırpsa, evli mi, çocuğu mu olacak, öyle mi, böyle mi umursamadan kendini kollarına atabilecek kıvamdaki 'kızlarımız' ahlak zabiti...

Emniyet neden var, Adli Tıp neye yarar ki; herkes en acar polis -dedektif hatta-, savcı, hakim, doktor, muhabir, muhbir kesildi;

Her biri, bir öncekinden daha iğrenç, daha rezil, daha aşağılık, daha mide bulandırıcı, daha insanlık dışı, daha insafsız, daha acımasız, ailesini, sevdiklerini, bu milletin vicdani değerlerini, yas geleneklerini daha kanırtıcı senaryolar üretilip, üfürüldü 'her kör satıcının bir kör alıcısı bulunur' kafasıyla ortaya; alıcıları çıktı da! Birkaç saat içinde bütün haber mecraları kirlendi, Vatan'ın gamzesinde dondu sanki iyi niyetlerimiz; biz kirlendik...

Gıybete duyulan anlık şehvet uğruna, kalplerimizi, taşıyamayacağımız kadar taşlaştırmak, en ağır yükümüze dönüştürmek beyhude oysa...

Tanrı, ölünün adını, hatırasını taşlayanlara madalya takmıyor öbür dünyada bildiğim kadarıyla!

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"Reis"ler yarışıyor(!)

Ahmet Hakan, Hürriyet'teki dünkü köşesinde, CHP'nin olası Cumhurbaşkanı adaylarını değerlendirirken, "Tayyip Erdoğan'a karşı cami cemaatine sıcak gelecek aday" olarak öne çıkan İlhan Kesici'ye dair karşılaşılabilecek bir itirazı ve onu püskürtmek için kullanılabilecek cevabı kaydetmiş:

- Ama Ekmeleddin Bey olayı?

- İlhan Bey CHP'li...

Bu kadar mı yani?

İlhan Bey, aynı zamanda MHP'li...

İlhan Bey, ANAP kontenjanından merkez sağcı...

İlhan Bey, eski ama eskimemiş gibi...

Yaş almış ama yaşlanmamış...

"Alnı secdeye değenler" grubunda harcanacak kadar suni değil ibadetle arası; İlhan Bey bildiğiniz dindar...

Hem "yoldaş", hem "gardaş"...

"ODTÜ'lü" bir kere; sayısız misyonun temsilcisi bu kimliğiyle...

"Çok iyi eğitimli" ama mahallenin haylaz çocuğunu da öldürmemiş içinde...

İlhan Bey, esprili, komik, neşeli ve de eşzamanlı olarak ağır abi...

Cumhuriyetçiler arasında "içinizden biri", milliyetçiler arasında da, Atatürkçüler arasında da, muhafazakârlar ve hatta liberaller arasında da öyle... Lakin, çok az insana nasip olacak şekilde "dönmüş" saymıyor hiçbiri; çünkü bütün zamanlarda "rozeti" değil "ortak değerler"deki "samimiyeti"yle kabullendiriyor kendini...

Eh malum "Reis" bir de...

Türkiye için lazım olan, her bir adayın çok farklı kesimlerden oy alma kabiliyetine, dolayısıyla seçimi ikinci tura taşıma potansiyeline sahip olduğu, çoklu bir "reisler yarışıyor" mücadelesidir belki de!

Seçilen de "Reis-i Cumhur" olmayacak mı neticede!

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Kafam karıştı

Merkezde inşaya çalışılan yeni partinin kurucularından Meral Akşener'den sonra şimdi de Ümit Özdağ "FETÖ" denen yapıyla ilişkilendirilmeye çalışılıyor... Bu kurguyu yaymaya çalışanlara bakıyorum da, yahu siz düne kadar da "Ergenekoncu" demiyor muydunuz bu adama?

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GÜNÜN DİLEĞİ

Gazetecilik ödüllerini, gazetecilikten cezaevine atılıp gazetecilik yapamaz hale getirilen gazetecilere vermek durumunda kalmadığımız bir ülke diliyorum!

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FARK ...

Parti üyeleri hakkında, Genel Başkan adayı oldukları veya olağanüstü kurultay talep ettikleri için değil "şehitlerin hatırasına saygısızlık ettikleri" için ihraç işlemi başlatarak fark yaratan CHP'yi kutluyorum.

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ADALET...

CHP'nin, Adalet Kurultayı alanına, 12 Eylül'de idam edilen ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'nun da fotoğrafını asmasının yuhalanıyor olması bile tek başına gösterge; her şeyden önce "adalet" duygusunun egemenliği lazım memlekete... "Adalet"i sadece kendi mahallesine isteyen kripto faşistlerden kurtulmak bir de!