Bir orduya yetecek silah ele geçirildi

İspanya polisi yaptığı operasyonlarda 10 binden fazla silah ele geçirdi. Ele geçen silahların arasında 9 bin CETME marka otomatik tüfek, bin tüfek ile 400 Howitzer topu ile uçaksavar silahları, el bombaları ve tabancalar bulunuyor.

Operasyona ilişkin polisin internet üzerinden duyurduğu açıklamaya göre İspanya’nın Bizkaia, Girona ve Cantabria kentlerinde ocak ayında yapılan operasyonlarda ele geçen silahların arasında 9 bin CETME marka otomatik tüfek, bin tüfek ile 400 Howitzer topu ile uçaksavar silahları, el bombaları ve tabancalar bulunuyor. İspanyol polisi ele geçen silahların suç çevrelerine ve terörist gruplara satılmak üzere hazırlandığından kuşkulanıyor. Silahlara, 2014 yılında Belçika’nın başkenti Brüksel’de dört kişinin ölümüyle sonuçlanan Yahudi müzesi saldırısının ardından başlatılan araştırma sonucu ulaşıldığı belirtildi. Olayla ilgili beş kişinin gözaltına alındığı açıklandı.