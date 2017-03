Bir seyyahın resimli güncesi

İş Sanat Kibele Galerisi, ressam Muhsin Kut'un 60 yıla yaklaşan sanat yolculuğunu gözler önüne seren retrospektif sergisine ev sahipliği yapıyor. Seyahat ettiği ülkeler ve özellikle de doğup büyüdüğü İstanbul, Kut'un resminin ana konusudur. İstanbul, çatılarıyla, limanlarıyla, gemileriyle ve sokaklarıyla tükenmez bir kaynaktır sanatçı için. Muhsin Kut'un sergisi 15 Nisan tarihleri arasında İş Sanat Kibele Galerisi'nde ziyarete açık olacak.

1959'daki ilk sergisinden bu yana Muhsin Kut'un resimleri bir seyyah güncesidir. İstanbul, Sydney, Amsterdam, Prag, Tasmanya, Venedik, Symi ve daha nice yer ve an Kut'un gözünden önce kâğıda sonra kâğıt tuvale geçer. Oturduğu kafede ya da bir bankta gözüne takılan her neyse onu kâğıdına alan sanatçı, eline geçen her şeye gördüğünü çizer ve onu saklar. Zaman içinde çizdiği her çizgi onun resimli güncesi olur.