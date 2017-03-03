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Bir ülkeden daha AB'den çıkma sinyali

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Bir ülkeden daha AB'den çıkma sinyali
Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı olan aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Le Pen, Fransa'nın AB'den çıkabileceğinin işaretini verdi.

İngiltere'nin Brexit olarak adlandırılan AB'den çıkmasına, yakın bir zamana kadar çok da ihtimal verilmiyordu. Ancak Brexit gerçekleştiğinden beri AB'den çıkış senaryolarını yatırımcılar daha çok ciddiye alıyor.

Uzmanpara'nın haberine göre, daha sonra da "Italexit" olarak gündeme gelen İtalyan'ın birliği terkedeceği endişesi henüz yatışmışken, bu kez "Frexit" yani Fransa'nın AB'den çıkması gündeme geldi.

Üstelik "Frexit" piyasaya her anket başarısında korku salan Fransa aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen tarafından dile getirildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerini daha da kritik hale getiren Le Pen, İngiltere'den sonra Fransa'nın da Avrupa Birliği'nden (AB) dostça ayrılması gerektiğini söyledi.

Le Pen, Euro para biriminin Fransa, İtalya ve İspanya'nın sanayisini olumsuz etkilediğini savundu.

Le Pen, "Artık dostça ayrılmanın zamanı geldi. Avrupa Sözleşmesinin tamamına ilişkin müzakereler öngörüyoruz. Sonrasında ise Frexit referandumu" dedi.

Fransa'da uluslararası şirketlerin daha fazla vergi vermesi gerektiğini söyleyen Le Pen, "Hiçbir ülke kendi endüstrisini onu korumadan oluşturamaz. Benim ilk işim halkın güvenini kazanarak, ekonomimize güç kazandırmak" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın istihdam modelini örnek gösteren Le Pen, "Trump'ın Amerika'ya geri getirdiği istihdama bakın. Trump, Şi Cinping ve Theresa May ile ekonomik vatanseverlik yol alıyor. Sınırları olmayan bir dünya hayaline hala inanan sadece AB kaldı" ifadesini kullandı.

 

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