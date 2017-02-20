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"Bir ülkenin camileri bölünür ise her şeyi bölünür”

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"Bir ülkenin camileri bölünür ise her şeyi bölünür”
MHP Genel başkan adaylarından Ümit Özdağ, referandum sürecinde camilerde bazı imamların vaazlarında referandumda “Evet” oyu verilmesi ile ilgili uyarıda bulun. Özdağ, "Bir ülkenin camileri bölünür ise her şeyi bölünür” dedi.

MHP Genel Başkan adayı Ümit Özdağ'ın gündeme ilişkin yaptığı açıklamada şöyle: “Ülkemiz çok ağır bir manevi krizden geçmektedir. Türk toplumu referandum sürecinde ağır bir yarılmanın içine itilmiştir. Bir yanda Erdoğan'ı adeta taparcasına sevenler öte yandan Erdoğan'dan korkan ve nefret edenlerin çekirdeğini oluşturduğu bu bölünme önümüzdeki günlerde daha da ağırlaşacağa benzemektedir.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan  Binali Yıldırım ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başta olmak üzere AKP'li propagandistlerin “HAYIR” diyecek yurttaşları, terör örgütleri ile aynı safta nitelendirmeleri, darbe yanlısı olarak suçlamaları, toplumsal yarılmayı daha da vahim bir hale getirmektedir. Böyle büyük bir toplumsal yarılmanın olduğu ortamda en azından camiler Cuma namazlarında toplumun birleştiği yerler olmalıdır. İnsanlarımız camilerde omuz omuza namaz kılarken ayni dininin ve aynı milletin evlatları olduğunu hatırlamalıdırlar.”

Diyanet İşleri Başkanlığına büyük bir görev düştüğünü belirten Özdağ, başkanlık tarafından hazırlanan cuma vaazlarında bütün yurttaşların kardeşliğe davet edilmesi gerektiğini söyledikten sonra şöyle devam etti: ”Ancak ne yazık ki, 15 Temmuz sonrasında FETÖ ile manevi mücadelede üstlenmesi gereken görevi üstlenmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı şimdi de camilerin toplumsal barış, kardeşlik ve dayanışma  içinde Allah'a ibadet yerleri olması için göstermesi gereken itinayı göstermiyor. Bazı imamlar camileri AKP il ve ilçe merkezleri gibi kullanmaya başlamışlardır. Cemaatin bir bölümünün sert tepki gösterdiği bu propagandist imamların ve onlardan cesaret alabileceklerin üstüne Diyanet İşleri başkanı Kemal Görmez derhal sert ve kararlı bir şekilde gitmelidir. Mehmet Görmez artık görmeye başlamalıdır. Allah korusun yarın camilerimizde cinayetler işlenmeye başlanabilir. Camiler bölünmeye başlanabilir. Bir ülkenin camileri bölünür ise her şeyi bölünür.”

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