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Bir yanda gözyaşı, bir yanda festival

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Bir yanda gözyaşı, bir yanda festival
Gaziantep'te geçen yıl 20 Ağustos’ta bir kına gecesine IŞİD'in canlı bomba saldırısında 57 kişi yaşamını yitirmişti. Katliamın yıl dönümünde 10. Uluslararası Antepfıstığı Festivali yapıldı.

Gaziantep’te 20 Ağustos 2016’da sokakta yapılan kına gecesine IŞİD’lı canlı bomba saldırmış, çoğu çocuk ve kadın 57 kişiyi katletmişti. Dün katliamın 1. yıldönümüydü.

Katledilenlerin yakınları mezarlığa akın ederek gözyaşlarına boğuldu.

Kent tarihinin en büyük terör saldırısının 1. yıl dönümünün olduğu gün, Gaziantep’te 10. Uluslararası Antepfıstığı Festivali yapılıyordu.

Karnaval havasında geçen iki günlük festivale çok sayıda sanatçı katıldı. Festival dün akşam Buray konseriyle bitti.

Ünlülerin katıldığı geçit töreniyle önceki gün başlayan festivalin ilk gününde Zara konser vermişti. Konsere belediye başkanı Fatma Şahin, oyuncu Hülya Koçyiğit, Perihan Savaş ve Burak Hakkı katılmıştı.

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