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Bir yarışmanın bittiği aşama

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Bir yarışmanın bittiği aşama
TV 8’de yayınlanan “O Ses Türkiye” adlı yarışma, yarışmacı performanslarından çok, jürinin kendi arasındaki atışmalarıyla da ilgi odağı haline geldi.

Yarışmacı seçme aşaması o kadar abartıldı, kadrolar o kadar doldu ki, seçilen yarışmacıların yüzde 70’e yakın bir bölümü ikinci kez sahne alamadan elendi. Yarışmanın asıl formatında böyle bir uygulama var mı, emin değiliz. Bu, daha çok TV 8’in keyfi uygulamalarından biri gibi duruyor. Seçilen yarışmacıya, “Ne güzel, devam ediyorsun” deniliyor ama büyük bölümü aslında devam edemiyor. Bu, ciddi bir haksızlık. Üstelik jürinin karşılıklı performansı da en aza iniyor bu aşamada. O zaman, yarışma cazibesini yitiriyor
ve bu da doğrudan reyting listelerine yansıyor. Cuma akşamı programın ilk 20’ye zor zahmet girebilmesi
bunun kanıtı. “Survivor” öncesi bu yarışmayı bitirme telaşı her haliyle görülüyor. Kanalın program trafiğinde daha dikkatli olması gerekir.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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