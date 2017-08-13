Bir Yeşilçam efsanesi daha hayatını kaybetti

74 yaşındaki Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kuzey Vargın hayatını kaybetti. Vargın yüksek tansiyona dayalı yaşadığı rahatsızlık yüzünden 1,5 aydır yoğun bakımdaydı.

74 yaşındaki ünlü sanatçı Kuzey Vargın yüksek tansiyona bağlı yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Marmaris Hastanesi’ne gitmiş ardından da yoğun bakıma alınmıştı. Yaklaşık 1,5 aydır yoğun bakımda olan Kuzey Vargın’ın damadı Barış Yamak “Bu sabah itibariyle vefat etti. Cenazesi Marmaris’ten İstanbul’a getirilecek. Perşembe günü Levent Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla kendisini uğurlayacağız ama henüz öğle mi ikindi mi belli değil” diye konuştu.

2014 YILINDA DA RAHATSIZLANMIŞTI

Vargın, 2014 yılında yüksek tansiyona bağlı yaşadığı rahatsızlığın ardından, Marmaris’teki özel bir hastanede tedavi altına alınmış, zaman zaman bilinç kaybı yaşadığı öğrenilmiş ve sonra sağlığına kavuşarak taburcu edilmişti.



FİZİK TEDAVİSİ ALMAYA BAŞLAMIŞTI

2015 yılında ise, Parkinson hastalığı şikayetiyle yine Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Yürümede zorluk çeken Vargın, fizik tedavisi almaya başlamıştı.

Kuzey Vargın Kimdir ?

Kuzey Vargın (d. 15 Haziran 1940, İstanbul), Türk sinema oyuncusu. Yeşilçam’da 1960’lı yıllarda jön olarak başladığı kariyerini ilerleyen dönemde ağırlıklı olarak kötü adamların oluşturduğu karakter rolleri ile sürdürmüştür. Kariyerinin ilk döneminde 1965 yapımı Yasak Sokaklar, Çılgın Gençlik, Ağlayan Kadın gibi filmlerde rol almıştır. Televizyonda sık gösterilen eserlerden Bir Dağ Masalı filminde Lale’yi aldatan nişanlısı Ekrem, Seni Sevmek Kaderim filminde entrikacı Bülent vs. rollerini oynamıştır. Sert bir yüz ifadesine sahiptir, bunun sayesinde karakter oyuncusu olmuştur. Eski jön günleri geride kalmış olsa da Türk sineması yepyeni karakter kazanmıştır. Kartal Tibet’den sonra Karaoğlan’ı canlandırmıştır. En son olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde “Âdil Eşrefoğlu” karakteri ile İhtiyarlar Heyeti Başkanı rolünü başarı ile yerine getirmiştiri. Dizide Doğu Eşrefoğlu’nun kardeşidir.