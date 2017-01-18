Biraz daha morarsaydı

17 gün sonra, katliamı duyduğumuz aynı saatlere yakın yakalandığını öğrendik. Özbek Abdülgadir Masharipov Esenyurt'ta ele geçirildi. Canavarın yer aldığı melanet organizasyonuna dikkat edin. Mekanın sahibi Kırgız. Aynı yerde ele geçen 3 kadının milliyetleri daha enteresan; Senegal, Somali ve Mısır. "Terörün milliyeti olmaz"ın belgesi. 39 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren, 65 insanı da yaralayanın kod adı üzüntümü artırıyor: "Ebu Muhammed Horasani". Yaşamı ve yaşatmayı prensip edinen dinin kutsal isimlerle zedelenmesine çıldırıyorum. 4.5 yaşındaki çocuğuna her şartta sahip çıkması normal. Ancak, elalemin anasını, babasını, yavrusunu şarjör değiştire değiştire katletmesine ne demeli. Karşılığında alacağı para ise 197 bin dolar. İnsan hayatına verilen değere bakın. Adam başına kaç para düştüğünü siz hesaplayın. Hayat bu kadar mı ucuz? O da eline geçmedi ya! Bu olay "Reina saldırganı yakalandı" ile geçiştirilmemeli. Tedbirler gevşetilmemeli. Sen rahatladığın an terörün devamı gelecektir. Örnek mi? İşte Diyarbakır'daki son olay.

Yansıtılış biçimi

Yakalanma, hemen her kanala aynı dakikalarda düştü. Detayları aktarmakta önceliği TGRT Haber aldı. Hatta katilin hırpalanmış ilk fotoğrafı da bu ekranda yayınlandı. Operasyonu anlatan Mevlüt Yüksel'di. Takvim Gazetesi Haber Müdürü Yüksel, niye kendi grubunu tercih etmemişti, bilmiyorum. Ancak, ustalığını ve polisle iyi ilişkilerini konuşturdu. Sanırım fotoğrafta da katkısı oldu. Kutluyorum.

Olayın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. "Güvenlik uzmanları", "terör bilgiçleri" soluk almaksızın konuşuyorlar. Oysa, halkın hislerine tercüman olan cümleyi bir magazin programında duydum. TV-8'in "Aramızda Kalmasın"ında Salih Keçeli yüzü gözü şişmiş it için -Anadolu'da sahibini ısıran köpeğe denir- "Keşke biraz daha morartsalardı" şeklinde konuştu. Hani polis deyimiyle "öttürmek" olmasa, Şükrü Balcı'nın metodu uygulanabilirdi. Merhum İstanbul Emniyet Müdürü "Bunu sağ istemiyorum" anonsu yapar olay biterdi. Son sözlerim İstanbul Emniyet Müdürlüğüne; "Yürekten tebrikler".

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Konuşan konuşana

Liselerin münazaraları hep renkli geçer. Ben de bunlardan bazılarına katıldım. Hiç unutmam ekipten bir arkadaş son anda gelmedi. İzleyici iken kendimi konuşmacı buldum. Sadece Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitleri için yazdığı dizeleri okuyarak derece aldım. Ekranlardaki tartışmaları izledikçe bu anım tazelenir. CNNTÜRK ve NTV'dekiler şimdiki ilgi alanlarım. Doğrudan Siyaset, Simge Fıstıkoğlu sayesinde seyredilebilir konumda. Katılımcıları daha objektif. Kimileri -Doç. Dr. A. Kasım Han- yumuşak üslupla eleştirilerini sıralıyor. Ekonominin kötü gidişini bile makyajlı cümlelerle sunuyor. Hasan Basri Yalçın öz cümlelerle her şeyi özetliyor:

"İç siyasi değişimler, dış siyasi değişimlerle birlikte olur. Bizdeki duruma ise -düğümlendi- diyebilirim".

Fatih Çekirge şaşkınlıkla dinlediklerimden; "ABD'nin Suriye'de Kürt bölgesi çalışmalarını biliyorduk. 2 yıl önce Erbil'de ABD'li generaller fotoğraflandı". Çekirge'ye sormak istiyorum; "Alttan oymalar, yeni mi başladı?" İlk bağımsız Kürdistan'ın İran'da kurulduğunu hatırlamıyor mu? Tahran yönetiminin kapının önüne koydukları, Irak'ın kuzeyine göç etmediler mi? Şimdi gelinen nokta ise Akdeniz'e çıkma stratejisi değil mi?

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"Ne Oluyor?"a sinirlenmeye başladım. Katılımcı SETA'dan olunca tansiyon yükseliyor. Bu defa da Yrd. Doç. Dr. Selman Öğüt sahne almıştı. Tek hedefi vardı; "karşıt görüşte olanı konuşturmamak". Söyledikleri ise hep aynı. Ahmet Necdet Sezer'in Bülent Ecevit'e "Anayasa kitapçığı" ve bir esnafın "yazar kasa" fırlatmaları. Takılıp kalmış plak gibi. Karar aldım bu tip tartışmalarda SETA'yı gördüğüm an kanal değiştireceğim. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Eski Tunceli İl Başkanı Av. Ali Rıza Güder'i mutlaka değerlendirmeli. Müthiş bilgili ve sağlam konuşuyor. Tarzı ise sakin. Sezgin Tanrıkulu'na 20 basar.

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ÖZEL NOT:

"O Ses Türkiye"deki tekrar oğlu tekrarlardan fenalık geldi. Bir gecenin tamamı böyle kapatılır mı? Buna yayıncılık mı denir? Resmen dökülüyorlar.