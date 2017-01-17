Bugünkü YENİÇAĞ »

Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu boşandı

»
Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu boşandı
014 yılında nikâh masasına oturan Birce Akalay-Sarp Levendoğlu çifti, evliliğini noktaladı. Çift, dün Anadolu Aile Mahkemesi’nde boşandı.

Daha önce iki kez ayrılığın eşiğinden dönen Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu, üçüncü kararlarından geri adım atmadı. 1 Ağustos 2014’te evlenen ünlü çift, dün resmen yollarını ayırdı.

10 Ocak 2017’de Anadolu Aile Mahkemesi’ne başvuran Levendoğlu, “şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” gerekçesiyle, kendisi gibi oyuncu olan eşi Akalay’dan anlaşmalı olarak boşanmak istediğini belirtmişti. Dava dün görüldü.

Mahkemeye avukatlarıyla beraber gelen Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu’nun duruşması 10 dakikada karara bağlandı ve çift resmen boşandı.

Birbirlerinden herhangi bir maddi manevi tazminat ve nafaka talebinde bulunmayan ikili, boşanma kararının ardından farklı araçlarla adliyeden ayrıldı.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır saldırısıyla ilgili flaş gelişmeDiyarbakır saldırısıyla ilgili flaş gelişmeSaldırganın yakalanmasıyla ilgili detaylar ortaya çıkıyorSaldırganın yakalanmasıyla ilgili detaylar ortaya çıkıyor4.5 yaşındaki oğlu da yanındaydı.4.5 yaşındaki oğlu da yanındaydı.Reina'ya saldıran teröristin kaldığı ev!Reina'ya saldıran teröristin kaldığı ev!İlaç fiyatlarına da zam geliyorİlaç fiyatlarına da zam geliyorReina katliamcısıyla ilgili çarpıcı detayReina katliamcısıyla ilgili çarpıcı detayBirce Akalay ve Sarp Levendoğlu boşandıBirce Akalay ve Sarp Levendoğlu boşandıGünün Ulusal Gazete Manşetleri - 17 01 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 17 01 2017Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov İstanbul'da yakalandıReina saldırganı Abdulkadir Masharipov İstanbul'da yakalandıBu daha "Tavşan Anayasa"Bu daha "Tavşan Anayasa"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti