Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu boşanıyor

Oyuncu Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu, boşanma işlemlerini başlatmaları için avukatlarına vekâlet verdi. Geçen yıl nisan ve ağustos aylarında da boşanacakları yönünde haberler çıkan çift, bu kez kararını netleştirdi.

Çift, birlikte rol aldıkları 'Deliormanlı' filminin çekimleri sırasında da boşanma kararı almış, ancak projeye gölge düşürmemek amacıyla resmi işlemleri başlatma konusunda acele etmemişti. O dönem evlerini ayıran çiftin arasındaki buzlar zamanla eridi. Ancak yaşanan tatsızlık yaz aylarında bir kez daha su yüzüne çıktı.

“Aldatma diye bir konu yok , olay iş yoğunluğu nedeniyle ilişkilerinin kopması"

Levendoğlu yaz sezonunun tamamını Datça’da geçirirken Akalay’ın dizi nedeniyle İstanbul’dan ayrılamaması, aradaki bağları kopma noktasına getirdi. Çifte yakın kaynaklar, ayrılığa iş yoğunluğu ve ortak zamanın azalması nedeniyle ilişkide baş gösteren kopukluğun yol açtığını söylüyor.



Akalay cephesi, “Özel hayatı hakkında 2 yıldır konuşmuyor, bundan sonra da konuşmayacak” diyor. Diğer yandan boşanma kararına bir ihanetin yol açtığı da iddialar arasında. Levendoğlu’nun yakın dostları ise bu iddiayı net bir şekilde reddediyor: “Aldatma diye bir konu yok. Olay, iş yoğunluğu nedeniyle ilişkilerinin kopması.”