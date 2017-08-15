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Birliğine teslim olmaya giden askeri bıçakladılar

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Birliğine teslim olmaya giden askeri bıçakladılar
Mersin'de Kıbrıs'a vatani görevini yapmaya gitmek üzere feribot beklerken girdiği kafede hesaba itiraz eden, Jandarma Er Furkan Mırak bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, olay, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kıbrıs'ta askerlik yapan Jandarma Er Furkan Mırak (20), Taşucu Limanı'nda feribot beklerken birşeyler yemek için bir kafeye girdi. Burada gelen hesaba itiraz eden Mırak ile bar çalışanları arasında kavga çıktı. Kavgada ise iddiaya göre bar çalışanlarından H.I., Furkan Mırak'ı bıçakladı. Mırak, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli H.I. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarma Er Furkan Mırak'ın cenazesi otopsi işlemleri için askerler ve yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Otopsi işlemlerinin ardından Mırak'ın cenazesinin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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