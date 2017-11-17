FETÖ'nün darbe girişimini planladığı villadaki toplantılara Adil Öksüz ile katıldığı ve "Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli subaylar imamı"nın üst düzey sorumlusu olduğu tespit edilen firari sanık Birol Kurubaş tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanarak Ankara'ya getirilen Kurubaş, Terörle Mücadele Şubesindeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Cengiz Akgül'e ifade veren Kurubaş, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan, savunmasında FETÖ içinde bulunduğunu ancak bir şey anlatmak istemediğini söylediği öğrenilen Kurubaş, cezaevine gönderildi.

DARBE PLANININ YAPILDIĞI EVDE PARMAK İZİ BULUNMUŞTU

Kurubaş'ın, darbe girişiminden önce Ankara'da Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde bulunan ve örgüte ait Empati Danışmanlık Şirketi adına kiralanan üç katlı villada Öksüz başkanlığında yapılan darbe toplantılarına katıldığı tespit edilmişti.

Toplantıya Öksüz ve Kurubaş'ın yanı sıra Bilal Akyüz, Mustafa Barış Avıalan, Sinan Sürer, Gökhan Şahin Sönmezateş, Ömer Faruk Harmancık, Turgay Sökmen, Fırat Alakuş, Ali Osman Gürcan ve Murat Koçyiğit'in de katıldığı belirlenmişti.

Kurubaş'ın 5, 6, 7, 8 ve 9 Temmuz 2016'daki 5 ayrı toplantıya katıldığı, evde yapılan aramalar sonucunda ortaya çıkmıştı. Aramalarda elde edilen cam şişede yapılan parmak izi analizinde Kurubaş'ın parmak izlerine rastlanmıştı.

Ankara'da 2 Kasım'da gözaltına alınan FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli subaylar imamı" Gürdal Türkekurban'ın bir üstü konumunda olduğu belirlenen "Sami" kod adlı Kurubaş, darbe girişiminin ardından firar etmiş ve 4 Kasım'da İstanbul'da yakalanmıştı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri dahil 221 kişi hakkında açılan davanın sanıkları arasında bulunan Kurubaş, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından yargılanıyor.